جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة على النايل سات 

جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي في كأس الرابطة المصرية 2022 حيث يخوض النادي الأهلى بطل أفريقيا بطولة كأس الرابطة المصرية التي تبدء في الثانى عشر من يناير المقبل، ويشارك النادى الأهلى في المجموعة الثانية بجوار فرق الجونة، المقاولون العرب، البنك الأهلي، سموحة، الإسماعيلي، ويدخل النادي الأهلي لمبارياته في البطولة الحديثة العهد خلال فترة التوقف الدولية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض كأس أمم أفريقيا.

جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي في كأس الرابطة 2022

وكانت أعلنت في وقت سابق رابطة الأندية عن مواعيد كأس الرابطة بعدا أقيمت القرعة في أحد فنادق القاهرة، وشهدت القرعة تواجد الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز على رأس الثلاث مجموعات، وستأهل من كل مجموعة أصحاب المركز الأول، بجانب صاحب أفضل مركز ثانى في المجموعات الثلاثة لتكتمل أندية المربع الذهبى، وسيبدء الشياطين الحمر مشوارهم كالتالي:

الجولة الأولى أمام فريق الجونة يوم الخميس 13 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

في الجولة الثانية يواجه فريق الإسماعيلى يوم الإثنين 17 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

الجولة الثالة يلعب أمام فريق المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

في الجولة الرابعة يلعب أمام فريق سموحة يوم الخميس 27 يناير في الساعة الخامسة مساء.

الجولة الأخيرة يواجه البنك الأهلى يوم الأحد 30 يناير بالساعة الثانية والنصف عصرا.

جدول مواعيد مباريات نادي الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة المصرية

المباراة الموعد الأهلي – الجونة الخميس 13 يناير 2022،

14:30 بتوقيت مصر الإسماعيلي – الأهلي الإثنين 17 يناير 2022،

14:30 بتوقيت مصر الأهلي – المقاولون العرب الجمعة 21 يناير 2022،

17:00 بتوقيت مصر سموحة – الأهلي الخميس 27 يناير 2022،

17:00 بتوقيت مصر الأهلي – البنك الأهلي الأحد 30 يناير 2022،

14:30 بتوقيت مص

مجموعة الأهلي في كأس الرابطة المصرية

الفريق الإسماعيلي سموحة المقاولون العرب البنك الأهلي الجونة الأهلي

القنوات الناقلة لكأس الرابطة المصرية

وتذاع مباريات البطولة حصريا على شبكة قنوات اون تايم سبورت، بجانب نقل استوديو تحليلى كبير خاص بالتعليق على جميع مباريات الجولة، وتحليل المباريات فور انتهائها.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلى يشارك الكثير من لاعيبيه المحلين والدوليين مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 ينانير وحتى 6 فبراير، وسيتواجد اللاعبون الذين لم يرحلو لمنتخباتهم في القائمة الخاصة بالمارد الأحمر في كأس الرابطة، كما يذكر أن النادى الأهلى سيتواجه للإمارات أيضا لخوض منافسات كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير أمام فريق مونتيرى المكسيكى بعدما نجح في تحقيق اللقب الماضى على حساب فريق كايزر تشيفز في النهائي بنتيجة 3-0.