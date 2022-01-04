نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف: بالترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022 وجدول مواعيد مباريات دور المجموعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطولة كأس الإفريقية 2022، تزداد عمليات البحث بشكل مستمر على مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 التي سوف تقام في الكاميرون والقنوات الناقلة وتردداتها، حيث لا يخلو الحديث في هذه الآونة من أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية، والملايين من الأشخاص الصغار والكبار والرجال والنساء يرغبون بمتابعة البطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، وسوف نقدم لكم اليوم بعض المعلومات عن تلك البطولة والقنوات الناقلة لها على جميع الأقمار بشكل مجاني ومواعيد جميع المباريات لدور المجموعات.

بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

الجدير الذكر أنه من المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريفيا في العام الماضي، حيث توقفت البطولة بعد لعب مباريات التصفيات والتي تم تأجيلها إلى وقتنا هذا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا عالميا وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وسوف تستكمل البطولة بداية من يوم 9 يناير 2022 في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا بحيث تقسم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات، ويتأهل بطل كل مجموعة والوصيف بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من المركز الثالث للمجموعات، وسوف تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بداية من من الدور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة وسوف تستمر البطولة حتى يتم تتويج الفائز بالنهائي في يوم 6 فبراير 2022 واليكم مواعيد الجولات الخاصة بالبطولة فيما يلي:

دور المجموعات 9 يناير حتى 20 يناير

دور الـ 16 23 يناير حتى 26 يناير

الربع النهائي 29 يناير حتى 30 يناير

قبل النهائي 2 فبراير حتى 3 فبراير

مباراة المركز الثالث 6 فبراير

النهائي 6 فبراير



مجموعات بطولة كأس أمم أفزيفيا 2022 في الكاميرون

سنعرض لكم تقسيم الـ 24 منتخبا المشاركا في بطولة أمم أفزيفيا 2022 على الـ 6 مجموعات فيما يلي:

المجموعة الأولى A الكاميرون بوركينا فاسو الرأس الأخضر إثيوبيا

المجموعة الثانية B السنغال زيمبابوي غينيا مالاوي

المجموعة الثالثة C المغرب غانا الجابون جزر القمر

المجموعة الرابعة D مصر نيجيريا السودان غينيا بيساو

المجموعة الخامسة F الجزائر ساحل العاج سيراليون غينيا الاستوائية

المجموعة السادسة G تونس مالي جاميا موريتانيا



تردد القنوات الناقلة البطولة أمم أفريقيا 2022

يرغب محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي وبالأخص الدول المشاركة في البطولة (مصر، الجزائر، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر، موريتانيا) في التعرف على أحداث وكواليس البطولة ومتابعة مباريات منتخباتهم وأشقائهم من المنتخبات العربية، وكشفت عدة قنوات بحصولها على حقوق البث للمباريات والتي سنستعرضها لكم فيما يلي:

قناة بي إن سبورتس (المفتوحة)

القمر الصناعي النايل سات التردد 12604 الاستقطاب الأفقي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3 قناة النبأ الليبية القمر الصناعي النايل سات التردد 11096 الاستقطاب الأفقي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3 قناة تيلي تشاد القمر الصناعي النايل سات التردد 12015 الاستقطاب الأفقي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6 قناة أرينا سبورت القمر الصناعي البلغاري سات التردد 12382 الاستقطاب الأفقي معدل الترميز 3000 قناة اليورو سبورت البرتغالية

القمر الصناعي هيسباسات التردد 12360 الاستقطاب الأفقي معدل الترميز 27500 قناة فوكس سبورت القمر الصناعي أسترا 23 التردد 12740 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 30000

مواعيد مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون

أعلن الاتحاد الأفريقي “الكاف” عن جدول مواعيد المباريات لكأس أمم إفريقيا، والذي سنستعرضه لكم فيما يلي:

يوم الأحد الموافق 9 يناير

المباراة التوقيت الملعب الكاميرون$ بوركينا فاسو 6:00 مساء باول بيا ستاديوم إثيوبيا$ الرأس الأخضر 9:00 مساءا باول بيا ستاديوم يوم الإثنين الموافق 10 يناير

المباراة التوقيت الملعب السنغال& زيمبابوي 3:00 عصرا كويكونغ ستاديوم المغرب$ غانا 6:00 مساءا أحمدو أهيدجو غينيا$ مالاوي 6:00 مساءا كويكونغ ستاديوم جزر القمر$ الجابون 9:00 مساءا أحمدو أهيدجو

يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير

المباراة التوقيت الملعب الجزائر$ سيراليون 3:00 عصرا جابوما نيجيريا$ مصر 6:00 مساءا رومدي أدجيا السودان$ غينيا بيساو 9:00 مساءا جابوما

يوم الأربعاء الموافق 12 يناير

المباراة التوقيت الملعب تونس$ مالي 3:00 عصرا ليمبي ستاديوم موريتانيا$ غامبيا 6:00 مساءا ليمبي ستاديوم غينيا الاستوائية$ ساحل العاج 9:00 مساءا جابوما

يوم الخميس الموافق 13 يناير

المباراة التوقيت الملعب الكاميرون$ إثيوبيا 6:00 مساءا باول بيا ستاديوم الرأس الأخضر$ بوركينا فاسو 9:00 مساءا باول بيا ستاديوم يوم الجمعة الموافق 14 يناير

المباراة التوقيت الملعب السينغال& غينيا 3:00 عصرا كويكونغ ستاديوم مالاوي& زمبابوي 6:00 مساءا كويكونغ ستاديوم المغرب& جزر القمر 6:00 مساءا أحمدو أهيدجو الجابون$ غانا 9:00 مساءا أحمدو أهيدجو

يوم السبت الموافق 15 يناير

المباراة التوقيت الملعب نيجيريا& السودان 6:00 مساءا رومدي أدجيا غينيا بيساو& مصر 9:00 مساءا رومدي أدجيا يوم الأحد الموافق 16 يناير

المباراة التوقيت الملعب غامبيا$ مالي 3:00 عصرا ليمبي ستاديوم ساحل العاج& سيراليون 6:00 مساءا جابوما تونس& موريتانيا 6:00 مساءا ليمبي ستاديوم الجزائر& غينيا الإستوائية 9:00 مساءا ليمبي ستاديوم

يوم الإثنين الموافق 17 يناير

المباريات التوقيت الملعب بوركينا فاسو$ إثيوبيا 6:00 مساءا كويكونغ ستاديوم الرأس الأخضر$ الكاميرون 6:00 مساءا باول بيا ستاديوم يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير

المباريات التوقيت الملعب مالاوي$ السنغال 6:00 مساءا كويكونغ ستاديوم زمبابوي$ غينيا 6:00 مساءا أحمدو أهيدجو الجابون$ المغرب 9:00 مساءا أحمدو أهيدجو غانا$ جزر القمر 9:00 مساءا رومدي أدجيا

يوم الأربعاء الموافق 19 يناير

المباريات التوقيت الملعب مصر$ السودان 9:00 مساءا أحمدو أهيدجو غينيا بيساو& نيجيريا 9:00 مساءا رومدي أدجيا يوم الخميس الموافق 20 يناير

المباريات التوقيت الملعب ساحل العاج$ الجزائر 6:00 مساءا جابوما سيراليون$ غينيا الاستوائية 6:00 مساءا ليمبي ستاديوم مالي$ موريتانيا 9:00 مساءا جابوما غامبيا$ تونس 9:00 مساءا ليمبي ستاديوم

وفي في هذا الصدد نكون عرضنا لكم القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022 بالترددات، كما وضحنا لكم المنتخبات المشاركة في البطولة ومواقيت جميع المباريات لدور المجموعات، وسوف نعمل بتحديث هذا المقال من حين لآخر لنوافيكم كافة الأحداث والكواليس المتعلقة بالبطولة.