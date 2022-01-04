وفاة لاعب الأهلي السابق الإيفواري أوسو كونان عن عمر 32

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محمد سياف - ابو ظبي - لقي مهاجم النادي الأهلي المصري السابق أوسو كونان مصرعه بالقتل على يد أحد أقاربه عن عمر ناهز 32 عاما، خلال أجازة نصف العام بمسقط رأسه بأحدى القرى بدولة كوديفوار بعد الرجوع من المملكة العربية السعودية.

وكيل أعماله يؤكد مقتله على يد ابن عمه

أوضح وكيل أعمال اللاعب الفيتنامي نجوين مينه تشاو الراحل أوسو كونان مقتله على يد ابن عمه، طبقا لوسائل إعلام في دولة فييتنام حسب تصريحات وكيل أعماله، وأكد وكيل أعماله قيام ابن عمه بوضع سم للاعب في كأس مشروب خلال زيارته لأسرته بالقرية.

أوسو كونان لعب للأهلي ومصر للمقاصة بمصر

كان اللاعب قد تعاقد مع نادي مصر للمقاصة خلال عام 2010 و 2021 خلال فترة تواجد الكابتن طارق يحي على رأس الإدارة الفنية للمقاصة ثم تعاقد معه النادي الأهلي المصري، وتمت إعارته إلى نادي هجر السعودي، ثم عاد لينتقل بشكل نهائي إلى نادي غازي عنتاب التركي.

عودة أوسو كونان للدوري المصري من جديد

عاد كونان للدوري المصري بالتعاقد مع نادي طلائع الجيش المصري في عام 2014/2015 واستمر مع الجيش حتى عام 2016، ليتجه إلي السعودية والتعاقد مع نادي البكيرية بمدينة القصيم أحد أندية الدرجة الثالثة، ليحصل على أجازة العودة لبلاده، وهناك تنتهي حياته بالقتل.