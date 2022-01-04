محمود كهربا يصر على الرحيل من الأهلي وإقتراب التعاقد مع هاتاى التركي على سبيل الإعارة

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محمد سياف - ابو ظبي - وسط رغبة كبيرة من نادي هاتاي سبورت التركي بشأن التعاقد مع محمود كهربا نجم النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية للإنتقال لصفوف النادي التركي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى يونيو القادم، خاصة بعد إهمال اللاعب من جانب المدير الجنوب إفريقي للنادي الأهلي، وعدم مشاركة اللاعب بالمباريات لفترة كبيرة.

اهتمام من الجانب التركي لإتمام التعاقد

وخلال الساعة الماضية تطور الأمر سريعا بشأن إتمام الصفقة ودخل المسؤولين بنادي هاتاي سبورت التركي منذ نحو أسبوع على خط المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب محمود كهربا والمسؤولين عن التعاقدات بالنادي الأهلي بشأن الحصول على توقيع اللاعب وسط إهتمام كبير من الجانب التركي.

اتفاق لإتمام الصفقة مقابل 500 ألف دولار

وخلال الأيام الماضية كان خلاف على المقابل المادي بين الطرفين، حيث الجانب التركي بعرض مبلغ 300 ألف دولار، فيما طلب النادي الأهلي مبلغ 700 ألف دولار لإتمام التعاقد، وخلال الساعات الماضية توصل مسؤولي الناديين إلي مبلغ 500 ألف دولار لإتمام الصفقة، واتخذت المفاوضات الجدية بعد وصول وفد رسمي من جانب النادي التركي للقاهرة خلال الساعات الماضية لتوقيع العقود وإتمام الصفقة.

وعود من عمر أوردوغان مدرب هاتاي التركي لكهربا

وأصر اللاعب محمود كهربا على الرحيل خاصة بعد التجاهل التام من قبل مدرب الأهلي، ومن ثم استبعاده بشكل تام من حسابات المنتخب المصري، بالإضافة إلى اتصالات من جانب المدير الفني التركي عمر أوردوغان لنادي هاتاي للعرض عليه للعب لصفوف ناديه مع تقديم وعود من المدرب وتطمينات لكهربا حال الموافقة على الانتقال للنادي،