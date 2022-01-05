نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي لندن.. موعد مباراه تشيلسي وتوتنهام نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه تشيلسي وتوتنهام ، جماهير كرة القدم العالمية والإنجليزية على الأخص، على موعد يوم الأربعاء 5 يناير 2022 ، مع مواجهة قوية ونارية، ضمن منافسات جولة الذهاب من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، والتي يحتضن أولى مواجهاتها ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، والتي تجمع فريقا توتنهام وتشيلسي ، في ديربي لندن بنسخة جديدة، بعيدًا عن البطولة الأغلى أوروبيًا وعالميًا، وبالطبع الحديث عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أو البريميرليج .

في السطور المقبلة، سنتعرف سويًا على كافة تفاصيل وكواليس و موعد مباراه تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في النسخة الجديدة من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم ، وكذلك تاريخ لقاءات تشيلسي وتوتنهام في البطولة.

مباراه تشيلسي وتوتنهام

بروح جديدة يدخل فريقا توتنهام وتشيلسي منافسة جديدة على لقب غالٍ، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة .

حيث يسعى البلوز لتحقيق لقب سادس ، سيضعهم في المرتبة الثالثة للأندية الإنجليزية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة.

بينما يأمل السبيرز في معادلة رقم الثلاثي أستون فيلا ومانشستر يونايتد وتشيلي باللقب الخامس في تاريخ الفريق.

فيما يلي نستعرض قائمة الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجًا بلقب كأس رابطة المحترفين والتي يتصدرها ليفربول:

يُشار إلى أن دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، تشهد مواجهة أخرى يوم الخميس حيث مباراة أرسنال وليفربول والتي يستضيفها ستاد الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

نادي تشيلسي

مع نادي تشيلسي الإنجليزي ، نبدأ تغطيتنا للحدث الأبرز هذا الأسبوع، بعد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالطبع.

فالقلعة الزرقاء متعطشة للقب جديد، وخاصة على المستوى المحلي، بعدما توج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، على حسابه مواطنه مانشستر سيتي .

هذا، ويستعد الفريق اللندني لخوض غمار كأس العالم للأندية 2021 ، وذلك من دور نصف النهائي ، في فبراير المقبل، بصفته ممثلًا عن القارة الأوروبية.

على الصعيد المحلي، نجح تشيلسي في الحفاظ على وصافة البريميرليج لهذا الموسم، بعد تعادل مثير مع ليفربول يوم الأحد الماضي، ضمن لقاءات الأسبوع الـ21 من البطولة.

وحول مشوار كتيبة الألماني توماس توخيل في النسخة الحالية من الـ EFL Cup فقد انطلقت من الدور الثالث، والذي فاز فيه بصعوبة على أستون فيلا بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبنفس النتيجة تمامًا، تخطى ساوثهامتون في دور الـ16، قبل يطيح بـ برينتفورد في ربع النهائي بثنائية نظيفة.

أما عن تاريخ مشاركات تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية ، فالفريق حصد اللقب في 5 مناسبات من قبل كان آخرها في موسم 2015/2014، وذلك على حساب توتنهام بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بثنائية نظيفة.

كما حل وصيفًا للبطل 3 مرات من قبل، آخرهم كان في موسم 2019/2018، بعد الخسارة من مانشستر سيتي في النهائي بركلات الترجيح (3-4) عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

نادي توتنهام هوتسبر

على الجانب المقابل، يدخل نادي توتنهام الإنجليزي ، مواجهة الأربعاء، ساعيًا إلى المضي قدمًا نحو لقب خامس في كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية .

وتتعطش جماهير السبيرز بشدة إلى لقب جديد، بعد آخر تتويج للفريق ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2008/2007 ، وللمفارقة أنها جاءت على حساب تشيلسي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية (2-1).

على المستوى المحلي، يحتل فريق العاصمة الإنجليزية المرتبة السادسة في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة وصافي (3) أهداف.

أما عن مشوار ليلا وايتس في النسخة الجديدة من البطولة، فقد بدأه الفريق من الدور الثالث، والذي فاز فيه على وولفرهامبتون بركلات الترجيح (3-2)، بعدما انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2).

وفي ثمن النهائي تغلب على بيرنلي بهدف نظيف، قبل أن وست هام يونايتد في ربع النهائي بنتيجة (2-1).

وحول تاريخ مشاركات توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية ، فقد حاز السبيرز اللقب 4 مرات من قبل، كانت آخر مرة توج فيها كما أسلفنا في موسم 2008/2007 على حساب تشيلسي.

كما حل وصيفًا لبطل المسابقة 4 مرات، آخرها كان في الموسم الماضي، بعد الخسارة من مانشستر سيتي بهدف.

موعد مباراه تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء الكلاسيكو الإنجليزي ، مساء الأربعاء، في تمام الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت مصر، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة توتنهام وتشيلسي ، فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للحكم كريج باوسون مهمة إدارة اللقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

أما عن معلق مباراة تشيلسي وتوتنهام ، فقد خصصت الشبكة القطرية للقمة الإنجليزية المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة ، وتاريخ مشاركات الناديين في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة ومشوارهم في النسخة الحالية من البطولة، علاوة على تاريخ مواجهات الفريقين في النسخة الحالية من المسابقة.