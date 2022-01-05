نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا والأقمار وموعد بداية البطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة خاصة كرة القدم الإفريقية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا ، البطولة التي ستنطلق بداية من يوم السادس من يناير مع مباراة الكاميرون المضيف وبوركينا فاسو ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن خلال ما نسعى لتقديمه لمحبي عشاق كرة القدم والباحثين عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا وعبر الأقمار الأخرى كل ما يخص البطولة.

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا

والباحثين عن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات والأقمار هم ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقلة الحصري لبطولة الأمم الإفريقية في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك العديد من القنوات التي قررت كسر احتكار تلك القنوات المشفرة وعزمت على نقل وإذاعة المباريات بشكل مجاني.

ولعل قناة أون تايم سبورت أعلنت أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر على نايل سات مجانا في كأس أمم إفريقيا، حيث استطاعت شبكة قنوات أون تايم سبورت امتلاك حقوق نقل وإذاعة مباريات مصر في بطولة كاس أمم إفريقيا مجانا، ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة عدما يواجه منتخب نيجيريا يوم الحادي عشر من يناير الجاري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا

وتبدأ بطولة كاس أمم إفريقيا يوم التاسع من يناير الجاري وحتى السادس من فبراير المقبل، وقد أسفرت قرعة كاس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من منتخب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل المنتخب المصري مشواره مع مواجهة منتخب نيجيريا يوم الحادي عشر من يناير.

ترددات قنوات يورو سبورت Euro Sport

القمر: هيسباسات – التردد: 12360 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500

القمر: هيسباسات – التردد: 12399 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500

ترددات قنوات فوكس سبورت على أسترا 23

القمر: أسترا 23 – التردد: 11740 – الاتجاه: عمودي – معدل الترميز: 30000

تردد قناة Tivibu Sport على تركسات

القمر: تركسات – التردد: 11853 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 25000

تردد القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا على النايل سات 2022



تردد قناة تيلي تشاد – تردد 12015 – الاتجاه: رأسي – معدل الترميز: 27500

– تردد 12015 – الاتجاه: رأسي – معدل الترميز: 27500 تردد قناة النبأ الليبية – تردد 11096 – اتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500

تردد قناة يورو سبورت 1 البرتغالية الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2022

هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd

هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd

هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 الأسبانية الناقلة لامم إفريقيا 2022

هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd

أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd

أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd

وهناك بعض التوقعات أن تكون قناة بي إن سبورت المفتوحة ضمن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا، وإلى حين أن نتأكد من تلك المعلومة سنوافيكم بكل ما هو صحيح بخصوص ذلك من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة او من خلال تقارير متتالية.