نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا والأقمار وموعد بداية البطولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة خاصة كرة القدم الإفريقية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا ، البطولة التي ستنطلق بداية من يوم السادس من يناير مع مباراة الكاميرون المضيف وبوركينا فاسو ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن خلال ما نسعى لتقديمه لمحبي عشاق كرة القدم والباحثين عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا وعبر الأقمار الأخرى كل ما يخص البطولة.
القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا
والباحثين عن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات والأقمار هم ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقلة الحصري لبطولة الأمم الإفريقية في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك العديد من القنوات التي قررت كسر احتكار تلك القنوات المشفرة وعزمت على نقل وإذاعة المباريات بشكل مجاني.
ولعل قناة أون تايم سبورت أعلنت أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر على نايل سات مجانا في كأس أمم إفريقيا، حيث استطاعت شبكة قنوات أون تايم سبورت امتلاك حقوق نقل وإذاعة مباريات مصر في بطولة كاس أمم إفريقيا مجانا، ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة عدما يواجه منتخب نيجيريا يوم الحادي عشر من يناير الجاري.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا
وتبدأ بطولة كاس أمم إفريقيا يوم التاسع من يناير الجاري وحتى السادس من فبراير المقبل، وقد أسفرت قرعة كاس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من منتخب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل المنتخب المصري مشواره مع مواجهة منتخب نيجيريا يوم الحادي عشر من يناير.
ترددات قنوات يورو سبورت Euro Sport
- القمر: هيسباسات – التردد: 12360 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500
- القمر: هيسباسات – التردد: 12399 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500
ترددات قنوات فوكس سبورت على أسترا 23
- القمر: أسترا 23 – التردد: 11740 – الاتجاه: عمودي – معدل الترميز: 30000
تردد قناة Tivibu Sport على تركسات
- القمر: تركسات – التردد: 11853 – الاتجاه: أفقي – معدل الترميز: 25000
تردد القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا على النايل سات 2022
- تردد قناة تيلي تشاد – تردد 12015 – الاتجاه: رأسي – معدل الترميز: 27500
- تردد قناة النبأ الليبية – تردد 11096 – اتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500
تردد قناة يورو سبورت 1 البرتغالية الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2022
- هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd
- هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd
- هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd
تردد قناة يورو سبورت 1 الأسبانية الناقلة لامم إفريقيا 2022
- هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd
- أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd
- أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd
وهناك بعض التوقعات أن تكون قناة بي إن سبورت المفتوحة ضمن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على نايل سات مجانا، وإلى حين أن نتأكد من تلك المعلومة سنوافيكم بكل ما هو صحيح بخصوص ذلك من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة او من خلال تقارير متتالية.