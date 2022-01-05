تعرف على مواعيد دور المجموعات بالكامل لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بمشاركة المنتخب المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - تستعد جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية بفارغ الصبر بدء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل 9 يناير حتي 6 فبراير 2022 بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا مقسمين على 6 مجموعات.

ووقع المنتخب المصري بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخبات غينيا بيساو والسودان ونيجيريا، وتبدأ منافسات يوم الثلاثاء 11 يناير بمباراة مصر مع نيجيريا، والسودان مع غينيا بيساو، ومن خلال موقع مصر فايف سنقدم مواعيد دور المجموعات بالكامل للبطولة.

مواعيد دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكامل بالكاميرون 2022

الأحد 9 يناير

الكاميرون × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء، اثيوبيا × كاب فيردى الساعة 9 مساء.

الاثنين 10 يناير

السنغال × زيمبابوي الساعة 3 عصرا، المغرب × غانا الساعة 6 مساء، غينيا × مالاوى الساعة 6 مساء، الجابون × جزر القمر الساعة 9 مساء.

الثلاثاء 11 يناير

الجزائر × سيراليون الساعة 3 عصرا، نيجيريا × مصر الساعة 6 مساء، السودان × غينيا بيساو الساعة 9 مساء.

الأربعاء 12 يناير

تونس × مالى الساعة 3 عصرا، موريتانيا × جامبيا الساعة 6 مساء، غينيا الاستوائية × كوت ديفوار الساعة 9 مساء.

الخميس 13 يناير

كاب فيردى × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء، الكاميرون × اثيوبيا الساعة 9 مساء.

الجمعة 14 يناير

السنغال × غينيا الساعة 3 عصرا، المغرب × جزر القمر الساعة 6 مساء، مالاوى × زيمبابوى الساعة 6 مساء، الجابون × غانا الساعة 9 مساء.

السبت 15 يناير

السودان × نيجيريا الساعة 6 مساء، مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء

الأحد 16 يناير

جامبيا × مالى الساعة 3 عصرا، كوت ديفوار × سيراليون الساعة 6 مساء، تونس × موريتانيا الساعة 6 مساء، الجزائر × غينيا الاستوائية الساعة 9 مساء.

الاثنين 17 يناير

كاب فيردى × الكاميرون الساعة 9 مساء، بوركينا فاسو × اثيوبيا الساعة 9 مساء.

الثلاثاء 18 يناير

زيمبابوى × غينيا الساعة 6 مساء، مالاوى × السنغال الساعة 6 مساء، المغرب × الجابون الساعة 9 مساء، غانا × جزر القمر الساعة 9 مساء.

الأربعاء 19 يناير

مصر × السودان الساعة 9 مساء، غينيا بيساو × نيجيريا الساعة 9 مساء.

الخميس 20 يناير

سيراليون × غينيا الاستوائية الساعة 6 مساء، الجزائر × كوت ديفوار الساعة 6 مساء، جامبيا × تونس الساعة 9 مساء، مالى × موريتانيا الساعة 9 مساء.

* جميع المباريات بتوقيت القاهرة.