نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الجزائر وغانا الودية اليوم والتشكيل المتوقع للجزائر ومعلق اللقاء في المقال التالي
القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الجزائر وغانا اليوم الودية، التي تلعب اليوم على ملعب أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية، أصبحت من أشهر كلمات البحث الآن من قبل عشاق محاربي الصحراء في داخل وخارج الجزائر، الذين يرغبون في مشاهدة اللقاء مباشراً عبر القنوات المجانية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تردد القنوات المجانية الناقلة عبر مختلف الأقمار الصناعية، حتى يتمكن الجمهور من ألتقاط أشارتها وتثبيتها على أجهزت الاستقبال الخاصة بهم، ومتابعة تفاصيل اللقاء المرتقب.
القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الجزائر وغانا
كما أعلن فأن الحقوق الخاصة بنقل المباراة هي ملك قناة الكأس القطرية، التي أعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر عن نقل اللقاء على الهواء مباشراً عبر التردد المجاني، خدماً للجمهور الجزائري في كل العالم، وأيضاً القناة الجزائرية الأولى والقناة السادسة في التلفزيون الجزائري، سوف ينقلون اللقاء على الهواء مباشراً، بعد أن تم الاتفاق بين التلفزيون الجزائري وقنوات الكأس القطرية.
تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2022
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11919
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
موعد مباراة الجزائر وغانا الودية اليوم
تلعب المباراة اليوم الأربعاء الموافق 2022/01/05، في تمام الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|التردد
|11785
|الاستقطاب
|عمودي V
|الترميز
|27500
|التصحيح
|6/5
القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الجزائر وغانا الودية
أعلن التلفزيون الجزائري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه توصل إلي أتفاق مع الشركة المالكة لحقوق بث مباريات المنتخب الوطني الجزائري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون، على بث مباريات المنتخب في المجموعات على القناة مباشراً، وأيضاً نقل مباراتي نصف النهائي للبطولة ومباراة النهائي وهذا اتفاق تم بالفعل.
ترقب نتيجة مباراة الجزائر اليوم
تنتظر الجماهير الجزائرية اليوم المباراة حتى تعرف قدرة المنتخب على الدفاع عن لقبة الذي حصل عليه عام 2019 بالقاهرة، خاصة أن نتيجة المباراة سوف تكون مقياس لقوة الخضر خاص أن المنافس اليوم يعد من أفضل المنتخبات الأفريقية ويضم لاعبين يلعبون في الفرق الكبرى في أوروبا.
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