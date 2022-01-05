نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغانا الودية في قطر اليوم الأربعاء الخامس من يناير 2022 استعداداً لبطولة أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر وغانا الودية اليوم الأربعاء الخامس من يناير 2022، من أهم المواعيد الرياضية التي عليها بحث كبير من قبل عشاق الساحرة المستديرة وعشاق منتخب محاربو الصحراء، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 05\01\2022، وسوف تقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لخوض بطولة أمم أفريقيا والحفاظ على اللقب الغالي، حيث أن منتخب الجزائر هو حامل لقب النسخة الماضية والتي كانت في مصر 2019، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني، تغطية إخبارية شاملة عن موعد المباراة والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل الهامة قبل اللقاء المرتقب.

يدخل منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي المباراة ساعياً نحو الفوز وتقديم عرض قوي يليق ببطل أفريقيا والعرب، ويعيش منتخب محاربو الصحراء أفضل فتراتهم ويقدمون مستوى رائع، ودائماً مرشح بقوة للفوز بالبطولات القارية التي يشارك فيها، لذلك يسعى جاهداً نحو الحفاظ على لقب أمم أفريقيا، والعودة من الكاميرون بالكأس الغالية، كان مقرراً للمنتخب الجزائري أن يخوض مباراته الأولى ضد غامبيا استعداداً للبطولة، لكن تم إلغاء المباراة بسبب إصابة عدد من لاعبي منتخب غامبيا بفيروس كورونا.

في المقابل يسعى منتخب غانا نحو الفوز بالمباراة وتقديم عرض قوي أمام بطل أفريقيا، دائماً ما تشهد مباريات المنتخبين ندية كبيرة ومتعة وإثارة، فقد تقابل الفريقين قبل ذلك في 12 مباراة، استطاع منتخب غانا الفوز في 5 مباريات بينما حقق منتخب الجزائر الفوز في 4 مباريات، وانتهت أربع مباريات بالتعادل لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة المباراة، سواء كانت مباراة رسمية أو ودية ولن تحسم إلا داخل المستطيل الأخضر.

موعد مباراة الجزائر وغانا الودية

من المقرر أن يتقابل المنتخبين اليوم الأربعاء الموافق 05\01\2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

16:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر.

19:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغانا الودية

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قنوات الكأس الرياضية القطرية.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع