أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، تأجيل مباراة أرسنال ضد ليفربول التي كان من المقرر إقامتها، غدا الخميس، على ملعب الإمارات، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين.
وجاء تأجيل المباراة بناء على طلب تقدم به نادي ليفربول لرابطة الأندية الإنجليزية، أمس الثلاثاء، بعد أن ألغى مرانه يومي الثلاثاء والأربعاء، في ظل إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مدربه الألماني يورغن كلوب ومساعده بيب لياندرز.
وقالت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على طلب ليفربول، وذلك بعد أن تفحصت جميع الظروف على مدار الـ48 ساعة الماضية.
وأشارت الرابطة إلى أن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ستقام يوم الخميس 13 جانفي الجاري في ملعب "أنفيلد"، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات يوم 20 من الشهر نفسه.
ومثل هذا التأجيل امتدادا للتأجيلات التي شهدتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار الفترات الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل مباراة أرسنال ضد ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.