موعد نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي الخميس والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي المقرر لها الخميس والقنوات الناقلة، ويواجه الهلال الفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي وسط حالة من الترقب لتلك المواجهة المرتقبة بين الهلال والفيصلي، تقام مباراة الهلال والفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة الهلال والفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي

من المرتقب أن تقام مباراة الهلال والفيصلي في نهائي السوبر السعودي في الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة في مواجهة قوية بين الفريقين، من المتوقع أن تشهد حضور جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي

من المنتظر أن تنقل قناة SSC1 SD مباراة الهلال والفيصلي في نهائي السوبر السعودي، ويعلق على المباراة محمد الخامسي وعيسي الحربين في مواجهة قوية ومرتقبة بين الفريقين.

مدرب الفيصلي يؤكد أنه لا تأثر بجماهير الهلال

كان راموس، المدير الفني للفيصلي قد أكد أن فريقه لن يتأثر بجماهير الهلال في تلك المواجهة المرتقبة، وأكد في مقر الإتحاد السعودي أن الفريق جاهز للتحدي وأن الهلال يملك الكثير من الإمكانيات من أجل الفوز باللقب.

ويبدو أن الفيصلي يحاول الفوز على الهلال وهو صاحب التاريخ الكبير، وأكد المدير الفني للفيصلي أن فريقه يثق في قدرته على تحقيق الفوز وأن روح الفيصلي ستظهر أمام الهلال في تلك المباراة القوية والمرتقبة.

رغبة الهلال تصطدم بأحلام الفيصلي

يبدو أن رغبة الهلال السعودي تصطدم بأحلام الفيصلي في قدرته على عبور تلك المباراة في نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال ممثل بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك الفيصلي، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

يود الهلال السعودي زيادة ألقاب السوبر من خلال إحراز اللقب الثالث، بينما يرغب الفيصلي الأردني إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى الهلال إلى الفوز على الفيصلي.

ترقب نتيحة مباراة الهلال والفيصلي

يسعى الهلال لتحقيق الفوز على الفيصلي في تلك المواجهة المرتقبة والهامة بين الفريقين في نهائي كأس السوبر السعودي، وتبدو الكفة تميل أكثر للهلال السعودي بحكم قوة الفريق وقدرته على عبور الفيصلي الأردني في تلك المواجهة المنتظرة بين الفريقين.