تردد SSC السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي

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عمر شويل - جدة يتطلع مشجعو كرة القدم العربية، ولا سيما مشجعو الدوري السعودي، إلى اللقاء الحاسم بين الهلال والفيصلي في نهائي كأس السعودية السوبر وذلك بعد تتويجه بطلاً لدوري المحترفين السعودي خلال موسم 2020/21، وتأهل الزعيم لنهائي كأس السوبر السعودي، في الوقت نفسه ينافس الفيصلى في هذه المباراة كبطل كأس حرس الحرمين الشريفين، سيتم تنقل المباراة النهائية لبطولة سوبر السعودية بين الهلال والفيصلي على القنوات السعودية التابعة لـ SSC، باعتبارها التي تمتلك حصريًا حق نقل جميع مباريات الأندية السعودية.

تردد SSC السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي

أعلنت شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أنها حصلت على حقوق حصرية لتقوم بالبث المباشر الحصري لمباراة السوبر السعودي التي ستكون بين نادي الهلال ونادي الفيصلي وذلك على عدة أقمار صناعية، وهي من القنوات المفتوحة وبالتالي سيتم إذاعة المباراة المرتقبة بالمجان وبدون تشفير شبكة قنوات السعودية SSC هي البث الحصري لجميع المباريات في الدوري السعودي والبطولات السعودية بشكل عام.

تردد قناة SSC 1 SD و SSC 1 HD الناقلة لمباراة كأس السوبر السعودي

نستعرض لكم عبر هذا المقال تفاصيل تردد قناة SSC 1 SD و SSC 1 HD، التي من المقرر أن تقوم بعمل بث لمباراة كأس السوبر السعودية في المملكة العربية السعودية ، وهنا هو تفاصيل ضبط القناة الرياضية السعودية:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة : 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية عبر عرب سات

هذا هو تردد ssc عبر القمر العر بسات وذلك على التردد التالي :

تردد القناة : 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

موعد مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يقام المباراة المرتقبة في السوبر النهائي السعودي بين الهلال والفيصلي يوم السادس من شهر يناير، الموافق يوم الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وستكون ميعاد المباراة في الاوقات الاتية: