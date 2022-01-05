موعد مباراة كأس السوبر السعودي 2022 الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة كأس السوبر السعودي 2022 الهلال والفيصلي يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة نهائي كأس السوبر السعودي مساء يوم الخميس السادس من يناير من العام 2022، حيث ستقام مباراة الهلال والفيصلي في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم السعودية، خاصة جماهير فريقي الهلال والفيصلي على لقب بطلة كأس السوبر السعودي.

وستتزين أرضية ومدرجات ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالجماهير خلال مباراة كأس السوبر السعودي 2022، حيث قامت الجماهير بحجز تذاكر المباراة من أجل حضور مباراة الهلال والفيصلي القادمة في بطولة كأس السوبر السعودي والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس، وسط الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع الجماهير واللاعبين خلال هذه البطولة.

مباراة الهلال والفيصلي

وكان الهلال قد تمكن من التأهل لمباراة كأس السوبر السعودي 2022 بعد أن تُوج بقلب الدوري السعودي للمحترفين كأس دوري الأمير محمد بن سلمان وهي البطولة المفضلة لدى جماهير الموج الأزرق، فيما وصل فريق الفيصلي لنهائي كأس السوبر السعودي بعد أن فاز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن فاز في المباراة النهائية على حساب فريق التعاون.

ويأمل جماهير الفريقين تحقيق بطولة جديدة تنضم لخزائن بطولاتهما، حيث تمكن الهلال في بداية هذا الموسم الكروي من التتويج بلقب بطولة كأس آسيا 2021، ومن ثم التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2021 للأندية، والتي من المقرر أن تقام منافساتها في شهر فبراير من العام الجاري 2022.

موعد مباراة كأس السوبر السعودي 2022

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة كأس السوبر السعودي 2022، والتي ستجمع بين الهلال والفيصلي أمسية يوم الخميس السادس من يناير من العام الجاري 2022، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر السعودي 2022

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي مساء يوم الخميس من خلال شاشة قناة SSC1 على أن يقوم بالتعليق على أحداث هذه المباراة كل من: عيسى الخربين، ومحمد الخامسي.