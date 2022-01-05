“بالنظام الجديد” إليكم موعد مباريات كأس السوبر الإسباني بالسعودية 2021/2022 والقنوات الناقلة للمباريات

نحن على موعد مع انطلاق بطولة كأس السوبر الاسباني البطولة القوية التي تأتي بالنظام الجديد للبطولة المعتمدة منذ ثلاث سنوات بمشاركة أربعة أسبانية، حيث يتم اجراء البطولة على نظام نصف نهائي ونهائي البطولة، وقد اعلنت السعودية عن حصولها على استضافة البطولة للنسخة الثانية على التوالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة على الاراضي السعودية النسخة الماضية، فقد تم الاعلان عن مواعيد المباريات وأيضا تم طرح القنوات الناقلة للمباريات، واليكم أبرز التفاصيل من خلال هذه السطور.

موعد انطلاق كأس السوبر الاسباني بالسعودية 2021/2022

من المقرر أن تنطلق مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الاسباني المقام في السعودية هذه النسخة بداية من يوم 12 من شهر يناير، حيث قامت وزارة الرياضة السعودية بنشر كافة المواعيد الخاصة لمباريات البطولة هذه النسخة خلال الايام الاخيرة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، بالاضافة الى نشر المواعيد من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يشارك في هذه النسخة القوية من البطولة اربعة فرق وهي ريال مدريد وبرشلونة، بالاضافة الى اتليتكو مدريد واتليتكو بلباو.

موعد مباريات بطولة كأس السوبر الاسباني 2022

وقد تم تحديد موعد مباريات بطولة كأس السوبر الاسباني المقام في السعودية هذه النسخة، وذلك بالنسبة لمباريات نصف نهائي ونهائي البطولة، والتي جاءت على النحو التالي.

مباراة برشلونة مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني، والتي تقام في يوم 12 يناير، من خلال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي البطولة، والتي تقام في يوم 13 يناير على ملعب الملك فهد الدولي.

المباراة النهائية وتنطلق يوم 16 يناير، بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية.

القنوات الناقلة لبطولة السوبر الاسباني 2022

وقد اعلنت مجموعة شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية عن حصولها على حقوق نقل كافة مباريات بطولة كأس السوبر الاسباني البطولة التي تقام من خلال الاراضي السعودية هذه النسخة، حيث يتم متابعة المباريات في الموعد الخاص بها مباشرة عبر قناة ssc السعودية الرياضية بشكل حصري.