” الكلاسيكو” والقنوات الناقلة ورابط حجز تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة السوبر الاسباني في السعودية 2022

يترقب الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في السعودية انطلاق بطولة كأس السوبر الاسباني 2021/2022 هذه النسخة القوية التي تأتي بمشاركة أربعة فرق بنظام نصف نهائي البطولة ثم دور النهائي النظام المتبع منذ ثلاثة سنوات، وبالتزامن مع انطلاق البطولة في السعودية فنجد أن وزارة الرياضة السعودية قد اعلنت عن طرح التذاكر الخاصة بالمباريات لكي يتم متابعة المباريات في بطولة السوبر الاسباني من الملعب، كما تم طرح الاسعار الخاصة بالتذاكر، واليكم رابط حجز تذاكر مباريات بطولة السوبر الاسباني 2021/2022 واسعار التذاكر.

رابط حجز تذاكر مباريات كأس السوبر الاسباني 2022

وقد اعلنت وزارة الرياضة السعودية خلال الايام الاخيرة تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بحجز تذاكر مباريات بطولة السوبر الاسباني 2022 في السعودية، وذلك لمتابعة المباريات من الملاعب، حيث يتم حجز التذاكر مباشرة بسهرلة من خلال اتباع الخطوات التالية.

التوجه إلى موقع حجز تذاكر مباريات السوبر الاسباني مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار المباراة المراد حضورها من بين المباريات المتاحة عبر الموقع.

تحديد فئة التذكرة ومن ثم اختيار عدد التذاكر ثم اختيار أيقونة الحجز.

اتمام عملية شراء التذاكر الكترونيا.

أسعار تذاكر مباريات السوبر الاسباني 2022 بالسعودية

وقد تم تحديد الأسعار الخاصة بتذاكر مباريات بطولة السوبر الاسباني 2022 التي تقام في السعودية هذه النسخة، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر التذكرة الذهبية 2500 ريال سعودي.

التذكرة الفضية سعرها 1500 ريال سعودي.

الدرجة الممتازة300 ريال سعودي.

التذكرة الموحدة الواجهة قد تم تحديد سعرها 97 ريال سعودي.

وقد جاء سعر التذكرة الموحدة خلف المرمى 39 ريال سعودي.

موعد مباريات السوبر الاسباني 2021/2022

ونجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على حق استضافة مباريات السوبر الاسباني 2022 هذه النسخة بعدما وجهت في استضافة النسخة الماضية ايضا بالكثير من النجاح، حيث تبدأ اولى مباريات السوبر الاسباني في نصف نهائي البطولة يوم الثاني عشر من شهر يناير في مباراة تقام بين ريال مدريد وبرشلونة، كما تقام مباراة اتلتيكو مدريد واتليتكو بلباو يوم الثالث عشر من شهر يناير، ومن المقرر ان تنقل المباريات مباشرة عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية التي نجحت في الحصول على حقوق نقل البطولة.