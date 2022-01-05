موعد المباراة النارية بين تشيلسي وتوتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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محمد سياف - ابو ظبي - في مواجهه ساخنة اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 تجمع بين فريقي تشسيلسي وتوتنهام هوتسبير في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي كأس كاٍس الرابطة الإنجليزية ( كارباو ) لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق نادي تشيلسي بمدينة لندن، ويتمني كلا الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الأياب التي ستقام على ملعب نادي توتنهام يوم الأربعاء المقبل 12 يناير 2022.

تشكيل نادي تشيلسي المتوقع خلال اللقاء

بدأ المدير الفني الألماني لنادي تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ادوارد مندي

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجرز، ماركوس ألونسو

خط الوسط الدفاعي: تريفوي تشالوبا، روبن لوفتيس تشيك

خط الوسط المهاجم: حكيم زياش، جورجينيو، كالوم هودسون اودوي

خط الهجوم: تيمو فيرنر

وعلى مقاعد بدلاء نادي تشيلسي اللاعبين كيبا، سيزار أزبيلكويتا، أندريا كريستنسن، روس باركلي، ساول نيجويز، كريستيان بولسيك، كى هفرتز، ماوس ماوتن، روميلو لوكاكو

تشكيل نادي توتنهام هوتسبير اللندني المتوقع خلال اللقاء:

بدأ المدير الفني الإيطالي لنادي توتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بن ديفيز – دافينسون سانشيز – إيمرسون رويال – إريك دير

خط الوسط الدفاعي: ديلي آلي – هاري وينكز

خط الوسط المهاجم: ريان سيستون – تانجي ندومبيلي – سون هيونج مين

خط الهجوم: هاري كين

وعلى مقاعد بدلاء نادي توتنهام هوتسبير اللاعبين براندان أوستن – مات دوهيرتي – جو رودون – سيرجيو ريجييلون روديجيز – جافيت تانجا – لوكاس مورا – ستيفين بيرجوجين – جيوفاني لو سيلسو – أوليفر سكيب.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء بكأس كاراباو