نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 على النايل سات Programme National الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 على النايل سات Programme National يشهد الكثير من عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع أقتراب موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، والمقامة بدولة الكاميرون خلال الفترة الزمنية بين 9 يناير، وحتى 6 فبراير، حيث أعلن التليفزيون الجزائري عن حصوله على حقوق بث عدد من مباريات البطولة عبر القناة الأرضية، والتي تبث أيضاً عبر القمر الصناعي نايل سات، وعدد من الأقمار الصناعية الأخري، وقد حصل التلفزيون الجزائري على حقوق بث مباراة أفتتاح بطولة أمم إفريقيا، والمباراة النهائية، ومباريات المنتخب الجزائري في دور المجموعات، وباقي المباريات في حال تأهل الفريق للأدوار التالية ليبلغ عدد المباريات التي حصلت على حقوقها التليفزيون الجزائري 10 مباريات، ومن خلال المقال نتعرف على تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات، وجميع الأقمار الصناعية لضمان متابعة عدد من مباريات أمم إفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022

تعد قناة الجزائرية الأرضية من اهم القنوات التابعة للتليفزيون الجزائري، والتي تم إطلاقها عام 1956 قبل أن تتحول إلي البث الفضائي في عام 2011، وتقوم القناة ببث العديد من البرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية، وكذلك بعض المسلسلات والأفلام لتحقق القناة شهرة كبيرة، وتنال متابعة الكثير من الجماهير في مختلف أرجاء الوطن العربي، وتقوم القناة ببث مباريات الفرق والمنتخبات الجزائرية التي تقام داخل دولة الجزائر كباريات الفرق الجزائرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأيضاً مباريات المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022

سيكون تردد قناة الأرضية الجزائرية ضمن أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مجاناً دون تشفير بعد حصول القناة على حقوق بث 10 مباريات في البطولة، لتكون واحدة من اهم القنوات التي ستذيع بطولة أمم إفريقيا على النايل سات مجاناً، وستنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 يوم الأحد القادم الموافق 9 يناير، وستكون المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو منقولة من خلال القناة الجزائرية الأرضية.

ويشارك في بطولة إفريقيا لهذا العام 24 منتخباً عربياً وإفريقيا في وجود جميع اللاعبين المحترفين داخل منتخباتهم، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة البطولة، وسيحاول جميع المنتخبات تحقيق اللقب، وخاصة المنتخب الجزائري صاحب لقب البطولة الماضية.

ضبط تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات