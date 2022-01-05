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تعرف على قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن 2021، وذلك قبل نحو أسبوعين من الإعلان رسميا عن الفائز. تعرف على قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن 2021، وذلك قبل نحو أسبوعين من الإعلان رسميا عن الفائز. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الـ"فيفا" للأفضل "ذا بيست - The Best FIFA Football Awards" خلال حفل سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 17 يناير الجاري. وفيما يلي القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021: الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان). السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي). الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ). وقد جاء اختيار الثلاثي بعد منافسة مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي. ويذكر أن مانزيل نوير توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن العام 2020، وذلك بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا.

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