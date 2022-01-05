كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي موعد المباراة والقنوات الناقلة

كأس السوبر السعودي، ينتظر جماهير الكرة السعودية موعد مباراة الهلال والفيصلي على لقب كأس السوبر السعودي بعد حصول الهلال على لقب الدوري للموسم الماضي بينما جاء تأهل الفيصلي لتلك المباراة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين حيث يسعى كل فريق لحصد اللقب والفوز بالمباراة ويعد الزعيم السعودي نادي الهلال أحد أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للقب هو وفريق النصر حيث حقق كل فريق منهم اللقب مرتين بينما يطمح الفيصلي بالفوز لتحقيق أول لقب له في البطولة وهل تكون تلك المباراة هي حل عقدة الفريق أمام الزعيم حيث سبق والتقي الفريقان في 32 مواجهة في مختلف المسابقات لم يحقق من خلالها الفوز على الزعيم ولا مرة حيث فاز الهلال 26 مباراة وتعادل الفريقان في 6 مواجهات وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة الفريقين والقنوات الناقلة.

كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي موعد المباراة والقنوات الرياضية

يلتقي الفريقان في النسخة الثامنة من بطولة كأس السوبر السعودي غداً الخميس الموافق 6/1/2022 على استاد ملعب فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة الساعة التاسعة والربع بتوقيت الإمارات وسوف يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناتي SSc1 SD وSSC1 HD بتعليق محمد الخامسي وعيسي الحربين ن ويترقب جماهير الفريقين تلك المواجهة والتي من المتوقع لها حضور جماهيري كبير مع وجوب الالتزام بالتدابير الاحترازية المعلنة من جانب الجهات المسؤولة.

الأفضلية بين الفريقين

تميل الأفضلية في تلك المواجهة إلى فريق الزعيم حيث حقق الفريق الفوز في لقاء الجولة الماضية له من بطولة دوري محمد بن سلمان على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين ويحتل الزعيم المركز الخامس في بطولة الدوري هذا الموسم بينما يأتي الفيصلي في المركز الثالث عشر كما ان تاريخ مواجهة الفريقين يعطي الأفضلية للزعيم ولكن الجميع يعرف المفاجآت التي تحملها كرة القدم فكل مباراة لها طابع خاص وكان مدرب الفيصلي قد أكد أن فريقه جاهز للتحدي وأن لديهم جميع الإمكانيات التي تساعدهم على الانتصار في المباراة كما ذكر مدرب الهلال أن الأفضلية لفريقه لكنهم سيواجهون فريق جيد ومن الواجب ٌثبات تلك الأفضلية على أرضية الملعب.