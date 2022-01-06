برشلونة يتأهل لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا
اقتنص برشلونة بطاقة العبور إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ليناريس ديبورتيفو (درجة ثالثة) يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.
وتقدم ليناريس عن طريق هوغو دياز في الدقيقة 19، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 69 سجل فيران جوتغلا الهدف الثاني للفريق الكاتالوني.
ويأتي فوز برشلونة بعد ثلاثة أيام من تحقيقه الفوز بصعوبة على مايوركا 1 - صفر، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني.
ويدافع برشلونة عن الكأس الذي حققه الموسم الماضي على حساب أتلتيك بلباو.
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