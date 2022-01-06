نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تـَرقب” نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم 6-1-2022 في نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي. نستعرض معكم تفاصيلها من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث تأتي مباراة الهلال ضد الفيصلي مساء اليوم في إطار التنافس على الفوز بلقب بطل كأس السوبر السعودي في النسخة الثامنة التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. إذ يسعى الهلال السعودي في مباراة اليوم لحصد اللقب الثالث لبطولة السوبر. وذلك بالفوز على الفيصلي في هذا اللقاء. ونتابع معكم في الآتي نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم.

نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم

نستعرض معكم في السطور التالية نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي. والتي ستقام مساء اليوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير الجاري 2022. على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد. حيث تنطلق صافرة المباراة بحسب التوقيت السعودي في غضون الساعة 7:15 مساءً. في حين يأتي موعد مباراة الهلال اليوم حسب توقيت القاهرة في غضون الساعة 6:15 مساءً. وبحسب توقيت الإمارات العربية المتحدة يأتي موعد المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً. وبتوقيت لبنان والأردن وسوريا سيكون توقيت بدء المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً. ونقدم لكم في الآتي نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي. تزامنًا مع إنطلاق المباراة

الهلال السعودي 0 – 0 الفيصلي السعودي

نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في نهائي السوبر السعودي

تحمل نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي. قلقًا كبيرًا لدى جماهير الزعيم وذلك بسبب تراجع أدائه في منافساته ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 – 2022. خلال مبارياته الأخيرة. ولكن بالرغم من ذلك فإن نتيجة مباراة الهلال اليوم من المتوقع أن تٌحسم لصالح الأزرق خاصة بعد الفوز أمام الفيصلي في مباراة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي والتي أقميت يوم الجمعة الماضية وانتهت نتيجة المباراة بـ 3-2 لصالح الهلال. حيث تمكن الزعيم من تسجيل ثلاثة أهداف خلال أحداث الشوط الثاني فقط.

نتيجة مباراة الهلال اليوم

في إطار استعراضنا لـ نتيجة مباراة الهلال اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي. نشير إلى أن نادي الهلال السعودي حصد لقب بطل كأس السوبر منذ انطلاق المسابقة “ثلاث مرات” في تاريخه. وكانت أول مرة حقق خلالها الزعيم لقب البطولة خلال عام 2015. وذلك بعدما تمكن من الفوز على نادي النصر بهدف نظيف. خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتس رود في العاصمة البريطانية لندن.

اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم

ومع التعرف على اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم. نستكمل معكم تاريخ الزعيم في بطولة كأس السوبر السعودي. حيث حصد الأرزق اللقب الثاني للبطولة خلال عام 2018. وكان ذلك أمام نادي الاتحاد السعودي. حيث انتهت نتيجة المباراة بـ 2 – 1. وتوج الهلال باللقب الثاني لبطولة السوبر.

ومع ذلك فإن نادي الفيصلي يأمل في هذا اللقاء أن يُدون اسمه للمرة الأولى في سجل أبطال كأس السوبر السعودي. وذلك بعدما استطاع أن يحقق لقب بطل كأس الملك في الموسم الماضي بعد الفوز أمام نادي التعاون بنتيجة 3 -2.

مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم

مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم من المقرر أن تُذاع عبر شاشة قناة SSC SPORT 1 HD – SD الرياضية السعودية. إضافة إلى ذلك يتم بث المباراة أيضًا عبر منصة شاهد الإلكترونية. ويمكنكم متابعة اللقاء من خلال الترددات التي نقدمها لكم في الجدول التالي:

تردد قناة SSC SPORT 1 HD الناقلة لمباراة الهلال اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC SPORT 1 SD الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي

القمر الصناعي عرب سات التردد 12418 (V) الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

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