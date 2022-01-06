نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات كاس أمم إفريقيا بالمواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدو أن شهر يناير 2022 سيكون شهر حافل بالمواجهات النارية في عالم كرة القدم علي المستوي الدولي ، حيث تقام فعاليات كأس الأمم الإفريقية بين المنتخبات الكبري في تصفيات الكاميرون 2022 لكاس امم افريقيا للمنتخبات ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم بخصوص مواجهات كاس أمم إفريقيا بالمواعيد ، نتعرف علي أهم المواجهات الكبري الـ 7 في دور المجموعات من التصفيات ، وجدول مواعيد المواجهات بالكامل حتي المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث ، وفي ذات السياق يمكنكم التعرف علي أهم المعلومات عن مواعيد ولقاءات كأس العالم للأندية في الإمارات والذي يتعارض مع مواعيد كأس الأمم عبر موقعنا ثقفني.

مواجهات كاس أمم إفريقيا بالمواعيد

أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية المنتخبات المشاركة في 6 مجموعات لدور المجموعات من كأس الأمم.

كل مجموعة تحتوي علي 4 فرق.

يبدأ دور المجموعات يوم 9 يناير 2022 .

يصعد من كل مجموعة أصحاب المركز الأول والثاني بواقع 12 فريق.

ينضم لهم أفضل 4 فرق من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات.

تلعب مباريات دور الـ 16 بداية من يوم 23 يناير 2022 بنظام المواجهة الواحدة وخروج الخاسر.

يصعد 8 فرق إلي ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة وخروج المغلوب بداية من يوم 29 / 1 / 2022 .

يتأهل 4 فرق إلي الدور نصف النهائي ” المربع الذهبي ” والذي يبدأ يوم 2 فبراير 2022 م .

تخاض مباراة تحديد المركز الثالث يوم 6 فبراير 2022 م الساعة 6 مساءً بين الخاسرين من لقائي نصف النهائي.

المباراة النهائية بين الفريقين المنتصرين في نصف النهائي يوم 6 فبراير الساعة 9 مساءً لتحديد البطل والوصيف.

دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا

تم تقسيم الفرق الـ 24 المتأهلة لتصفيات أمم إفريقيا إلي 6 مجموعات هي ” أ – ب – ج – د – هـ – و ” وتحتوي المنتخبات التالية :

الأولي ” أ ” : تضم منتخبات ( بوركينا فاسو – الرأس الأخضر – الكاميرون – إثيوبيا ).

وبها المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو يوم الأحد 9 /1/ 2022 الساعة السادسة مساءً.

الثانية ” ب “ : تضم منتخبات ( غينيا – مالاوي – السنغال – زيمبابوي ).

الثالثة ” ج “ : تضم منتخبات ( جزر القمر – الغابون – غانا – المغرب ).

الرابعة ” د “ : تضم منتخبات ( مصر – غينيا بيساو – نيجيريا – السودان ).

الخامسة ” هـ “ : وتضم منتخبات ( الجزائر – ساحل العاج – غينيا الاستوائية – سيراليون ).

السادسة ” و” : وتضم منتخبات ( غامبيا – مالي – موريتانيا – تونس ).

مواعيد المباريات في كأس أمم إفريقيا

حددت اللجنة المنظمة من الكاف لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 المواعيد التالية لكافة الأدوار من البطولة :

يبدأ دور المجموعات يوم الأحد 9 / 1 / 2022 م بلقاء الكاميرون صاحب الأرض مع بوركينا فاسو الساعة السادسة مساءً.

يستمر دور المجموعات حتي يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 2022 م وينتهي بلقاء مالي مع موريتانيا الساعة 9 مساءً.

يلعب منتخب مصر أولي لقاءاته أمام نيجيريا يوم الثلاثاء 11 / 1 / 2022 م الساعة 6 مساءً.

يبدأ دور الـ 16 من البطولة يوم الأحد 23 / 1 / 2022 م وينتهي يوم الأربعاء 26 / 1 / 2022 م .

سيكون الدور ربع النهائي يومي السبت والأحد 29 و 30 / 1 / 2022 م.

أما نصف النهائي فيكون يومي الأربعاء والخميس 2 و 3 فبراير 2022 م.

ولقاء تحديد المركز الثالث يكون يوم الأحد 6 / 2 / 2022 م الساعة 6 مساءً.

نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد 6 / 2 / 2022 ” السادس من فبراير 2022 م ” الساعة 9 مساءً.

وفيما يلي جداول بكافة مواعيد اللقاءات مع أطيب التمنيات للمنتخبات العربية المشاركة بالوصول للأدوار النهائية للبطولة وحصد اللقب لأحدهم.

مشوار مصر في بطولة كأس الأمم

وضعت القرعة مصر مع منتخبات : نيجيريا و السودان وغينيا بيساو ، ضمن المجموعة الرابعة ” د ” من تصفيات دور المجموعات بكاس الامم الافريقية.

يخوض منتخب مصر أولي لقاءاته أمام منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير ( 11 / 1 / 2022 م ) السادسة ” 6 ” مساءً.

اللقاء الثاني للمنتخب المصري يوم 15 / 1 / 2022 م أمام غينيا بيساو ، الساعة التاسعة ” 9 ” مساءً.

اللقاء الثالث لمصر يكون أمام منتخب السودان يوم الأربعاء ( 19 / 1 / 2022 م ) في التاسعة ” 9 ” مساء.

في حال صعود المنتخب المصري أول أو ثاني يخوض لقاء دور الـ 16 أحد أيام 25 ، 26 ويتابع مع الصعود حسب الجدول التالي :

أفضل الأماني لمنتخب مصر بالصعود أول مجموعته لتفادي الصدام مع منتخبات المركز الأول من المجموعات الأخري بالبطولة.

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