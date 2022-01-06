نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات كاس أمم إفريقيا بالمواعيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبدو أن شهر يناير 2022 سيكون شهر حافل بالمواجهات النارية في عالم كرة القدم علي المستوي الدولي ، حيث تقام فعاليات كأس الأمم الإفريقية بين المنتخبات الكبري في تصفيات الكاميرون 2022 لكاس امم افريقيا للمنتخبات ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم بخصوص مواجهات كاس أمم إفريقيا بالمواعيد ، نتعرف علي أهم المواجهات الكبري الـ 7 في دور المجموعات من التصفيات ، وجدول مواعيد المواجهات بالكامل حتي المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث ، وفي ذات السياق يمكنكم التعرف علي أهم المعلومات عن مواعيد ولقاءات كأس العالم للأندية في الإمارات والذي يتعارض مع مواعيد كأس الأمم عبر موقعنا ثقفني.
مواجهات كاس أمم إفريقيا بالمواعيد
- أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية المنتخبات المشاركة في 6 مجموعات لدور المجموعات من كأس الأمم.
- كل مجموعة تحتوي علي 4 فرق.
- يبدأ دور المجموعات يوم 9 يناير 2022 .
- يصعد من كل مجموعة أصحاب المركز الأول والثاني بواقع 12 فريق.
- ينضم لهم أفضل 4 فرق من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات.
- تلعب مباريات دور الـ 16 بداية من يوم 23 يناير 2022 بنظام المواجهة الواحدة وخروج الخاسر.
- يصعد 8 فرق إلي ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة وخروج المغلوب بداية من يوم 29 / 1 / 2022 .
- يتأهل 4 فرق إلي الدور نصف النهائي ” المربع الذهبي ” والذي يبدأ يوم 2 فبراير 2022 م .
- تخاض مباراة تحديد المركز الثالث يوم 6 فبراير 2022 م الساعة 6 مساءً بين الخاسرين من لقائي نصف النهائي.
- المباراة النهائية بين الفريقين المنتصرين في نصف النهائي يوم 6 فبراير الساعة 9 مساءً لتحديد البطل والوصيف.
دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا
تم تقسيم الفرق الـ 24 المتأهلة لتصفيات أمم إفريقيا إلي 6 مجموعات هي ” أ – ب – ج – د – هـ – و ” وتحتوي المنتخبات التالية :
- الأولي ” أ ” : تضم منتخبات ( بوركينا فاسو – الرأس الأخضر – الكاميرون – إثيوبيا ).
وبها المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو يوم الأحد 9 /1/ 2022 الساعة السادسة مساءً.
- الثانية ” ب “ : تضم منتخبات ( غينيا – مالاوي – السنغال – زيمبابوي ).
- الثالثة ” ج “ : تضم منتخبات ( جزر القمر – الغابون – غانا – المغرب ).
- الرابعة ” د “ : تضم منتخبات ( مصر – غينيا بيساو – نيجيريا – السودان ).
- الخامسة ” هـ “ : وتضم منتخبات ( الجزائر – ساحل العاج – غينيا الاستوائية – سيراليون ).
- السادسة ” و” : وتضم منتخبات ( غامبيا – مالي – موريتانيا – تونس ).
مواعيد المباريات في كأس أمم إفريقيا
حددت اللجنة المنظمة من الكاف لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 المواعيد التالية لكافة الأدوار من البطولة :
- يبدأ دور المجموعات يوم الأحد 9 / 1 / 2022 م بلقاء الكاميرون صاحب الأرض مع بوركينا فاسو الساعة السادسة مساءً.
- يستمر دور المجموعات حتي يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 2022 م وينتهي بلقاء مالي مع موريتانيا الساعة 9 مساءً.
- يلعب منتخب مصر أولي لقاءاته أمام نيجيريا يوم الثلاثاء 11 / 1 / 2022 م الساعة 6 مساءً.
- يبدأ دور الـ 16 من البطولة يوم الأحد 23 / 1 / 2022 م وينتهي يوم الأربعاء 26 / 1 / 2022 م .
- سيكون الدور ربع النهائي يومي السبت والأحد 29 و 30 / 1 / 2022 م.
- أما نصف النهائي فيكون يومي الأربعاء والخميس 2 و 3 فبراير 2022 م.
- ولقاء تحديد المركز الثالث يكون يوم الأحد 6 / 2 / 2022 م الساعة 6 مساءً.
- نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد 6 / 2 / 2022 ” السادس من فبراير 2022 م ” الساعة 9 مساءً.
وفيما يلي جداول بكافة مواعيد اللقاءات مع أطيب التمنيات للمنتخبات العربية المشاركة بالوصول للأدوار النهائية للبطولة وحصد اللقب لأحدهم.
مشوار مصر في بطولة كأس الأمم
- وضعت القرعة مصر مع منتخبات : نيجيريا و السودان وغينيا بيساو ، ضمن المجموعة الرابعة ” د ” من تصفيات دور المجموعات بكاس الامم الافريقية.
- يخوض منتخب مصر أولي لقاءاته أمام منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير ( 11 / 1 / 2022 م ) السادسة ” 6 ” مساءً.
- اللقاء الثاني للمنتخب المصري يوم 15 / 1 / 2022 م أمام غينيا بيساو ، الساعة التاسعة ” 9 ” مساءً.
- اللقاء الثالث لمصر يكون أمام منتخب السودان يوم الأربعاء ( 19 / 1 / 2022 م ) في التاسعة ” 9 ” مساء.
- في حال صعود المنتخب المصري أول أو ثاني يخوض لقاء دور الـ 16 أحد أيام 25 ، 26 ويتابع مع الصعود حسب الجدول التالي :
أفضل الأماني لمنتخب مصر بالصعود أول مجموعته لتفادي الصدام مع منتخبات المركز الأول من المجموعات الأخري بالبطولة.