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انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز ترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بدولة الكاميرون بداية من 9 يناير الجاري وتختتم في 6 فبراير 2022 بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا، في إطار كرنفال إفريقي جديد ينتظره عشاق الكرة الإفريقية والعربية كل عامين، لمشاهدة والاستمتاع بمنتخبات بلادها المشاركة في منافسات البطولة، ويبحث الكثير من الأفراد في الوطن العربي عن القنوات الناقلة للحدث الكبير، ومن ثم سنقوم بسرد أهم ترددات القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل عام، والناقلة لمباريات منتخبنا المصري بشكل خاص.
أهم ترددات القنوات المجانية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022
تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات
تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.
تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.
تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.
تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.
تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد 11054
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra
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تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12604
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- الجودة: HD
- تصحيح الخطأ: 2/3
- اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2
تردد قناة بين سبورت المفتوحة
- تردد (ميجا هرتز) 11054
- معدّل استقطاب الموجة أفقي
- معدّل الترميز 27500
- معدّل تصحيح الخطأ 2/3
- إشارة ارسال البث DVB-S2
- التردد (ميجا هرتز) 12604
- معدّل استقطاب الموجة أفقي
- معدّل الترميز 27500
- معدّل تصحيح الخطأ 2/3
- إشارة ارسال البث DVB-S2
تردد القناة الأرضية الناقلة لمباريات مصر وبطولة أمم أفريقيا 2022
- تردد القناة على النايل سات: يمكن ضبط قناة تايم سبورت على النايل سات.
- التردد 11449.
- معدل الترميز 27500.
- تردد القناة على الأرضي: يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32.
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