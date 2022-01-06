“البطولة الغالية” سبعة قنوات مفتوحة اعلن بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون بدون تشفير

ينتظر محبي كرة القدم في جميع انحاء قارة أفريقيا بشكل كبير في هذا التوقيت انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2022 والتي تقام في الكاميرون من خلال نسخة قوية تشهد مشاركة 24 منتخب افريقي يسعى كلا منهما في حصد لقب هذه البطولة الغالية، حيث يعد منتخب مصر هو المنتخب الحاصل على اعلى عدد بطولات لهذه البطولة برصيد سبعة بطولات، والذي يفرق بطولتين عن أقرب منافسيه منتخب الكاميرون، وقد اعلنت بعض القنوات المفتوحة عن حصولها على حقوق نقل مباريات البطولة، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور القنوات المفتوحة الحاصلة على حقوق نقل مباريات كأس امم افريقيا 2022 في الكاميرون.

بطولة كأس امم افريقيا 2022 بالكاميرون

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم افريقيا 2022 النسخة 33 والتي حصلت الكاميرون على حقوق تنظيمها، حيث كانت النسخة الاخيرة من البطولة قد اقيمت على الاراضي المصرية ونجح منتخب الجزائر في التتويج بها، ومن المقرر ان تنطلق البطولة رسميا يوم التاسع من شهر يناير، والتي تستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير، وتأتي بمشاركة اربعة وعشرون منتخب أفريقي مقسمين إلى 6 مجموعات لتتضمن كل مجموعة اربعة منتخبات.

القنوات الناقلة لمباريات أمم افريقيا 2022

ونجد أن هناك مجموعة من القنوات العربية منها والافريقية التي اعلنت عن حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022، والتي حصلت عليها شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية التي تنقل البطولة بشكل حصري في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا ايضا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية 2022

ومن اهم القنوات التي حصلت على حقوق نقل كافة مباريات بطولة امم افريقيا 2022 ما يلي.