الرياضة

“البطولة الغالية” سبعة قنوات مفتوحة اعلن بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون بدون تشفير

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عمر شويل - جدة "البطولة الغالية" سبعة قنوات مفتوحة اعلن بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون بدون تشفير - ثقفني

ينتظر محبي كرة القدم في جميع انحاء قارة أفريقيا بشكل كبير في هذا التوقيت انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2022 والتي تقام في الكاميرون من خلال نسخة قوية تشهد مشاركة 24 منتخب افريقي يسعى كلا منهما في حصد لقب هذه البطولة الغالية، حيث يعد منتخب مصر هو المنتخب الحاصل على اعلى عدد بطولات لهذه البطولة برصيد سبعة بطولات، والذي يفرق بطولتين عن أقرب منافسيه منتخب الكاميرون، وقد اعلنت بعض القنوات المفتوحة عن حصولها على حقوق نقل مباريات البطولة، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور القنوات المفتوحة الحاصلة على حقوق نقل مباريات كأس امم افريقيا 2022 في الكاميرون.

“البطولة الغالية” سبعة قنوات مفتوحة اعلن بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون بدون تشفير

بطولة كأس امم افريقيا 2022 بالكاميرون

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم افريقيا 2022 النسخة 33 والتي حصلت الكاميرون على حقوق تنظيمها، حيث كانت النسخة الاخيرة من البطولة قد اقيمت على الاراضي المصرية ونجح منتخب الجزائر في التتويج بها، ومن المقرر ان تنطلق البطولة رسميا يوم التاسع من شهر يناير، والتي تستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير، وتأتي بمشاركة اربعة وعشرون منتخب أفريقي مقسمين إلى 6 مجموعات لتتضمن كل مجموعة اربعة منتخبات.

“البطولة الغالية” سبعة قنوات مفتوحة اعلن بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون بدون تشفير

القنوات الناقلة لمباريات أمم افريقيا 2022

ونجد أن هناك مجموعة من القنوات العربية منها والافريقية التي اعلنت عن حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022، والتي حصلت عليها شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية التي تنقل البطولة بشكل حصري في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا ايضا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية 2022

ومن اهم القنوات التي حصلت على حقوق نقل كافة مباريات بطولة امم افريقيا 2022 ما يلي.

  • قناة النبأ الليبية: والتي تقدم بثها على النايل سات، التردد 11096، اختيار معدل استقطاب أفقي، من خلال معدل ترميز 27500.

  • قناة الجزائرية الأولى العربية، على القمر الصناعي: نايل سات، اختيار التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

  • قناة تيلي تشاد وتبث عبر النايل سات، عن طريق تردد 12015، معدل للاستقطاب الأفقي، اختيار معدل ترميز 27500.

  • قناة فوكس سبورت على القمر النايل سات، من خلال تردد 12284، عن طريق معدل استقطاب أفقي، تحديد معدل ترميز 27500.

  • قناة آرينا سبورت على القمر  هوت بيرد، تردد 11595، معامل التصحيح 6/5، عن طريق الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

  • قناة يورو سبورت من خلال القمر هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

  • قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

  • قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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