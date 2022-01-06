نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم والقنوات الناقلة في السوبر السعودي كبير أسيا يستعد للقب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة من أهم المواعيد الرياضية على الساحة الآن، والتي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، وخاصةً عشاق الزعيم وكبير أسيا الهلال وعشاق الفيصلي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 06\01\2022، حيث يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد أحداث مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي، ولذلك سوف نقدم لكم تغطية إخبارية شاملة عن المباراة الهامة والمرتقبة، تغطية عن موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل الفريقين وكافة التفاصيل الخاصة بالحدث الرياضي الهام.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير 2022، ويحتضن اللقاء استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال ضد الفيصلي القادمة في السوبر السعودي، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

19:15:- حسب توقيت القاهرة.

20:15:- بتوقيت مكة المكرمة.

21:15:- بتوقيت أبوظبي.

17:15:- بتوقيت جرينتش.

كبير أسيا يستعد لإضافة بطولة جديدة في السجل المليء بالبطولات

يسعى كبير أسيا وبطلها الهلال السعودي الفوز باللقب والحصول على كأس السوبر السعودي، والذي لو تحقق سوف يكون هي المرة الثالثة في تاريخ النادي يحصل على كأس السوبر السعودي، فقد سبق للزعيم الفوز باللقب عامي 2015 – 2018، وتأمل جماهير الزعيم مواصلة حصد الألقاب والحصول على لقب كأس السوبر الغالي، لذلك من المؤكد أن يشارك بكامل نجومه وبقوته الضاربة بغية تحقيق الهدف المنشود وهو الحصول على اللقب.

الفيصلي يسعى لصناعة التاريخ

الفيصلي الذي لم يسبق له الحصول على لقب كأس السوبر السعودي من قبل، يسعى بكل قوة نحو صناعة التاريخ وإضافة بطولة غالية للنادي الكبير، ولكنه سوف يصطدم بخصم قوي وعنيد وصائد للألقاب وهو الهلال، لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون قوية ومثيرة وتتسم بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار من كلا الناديين، تاريخ اللقاءات المشتركة تميل كثيراً ناحية الهلال، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك وعلمتنا أن المستطيل الأخضر هو الفيصل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباراة كأس السوبر السعودي، وعليه فسوف يتم نقل المباراة عبر قناة ssc1 sd – ssc1 hd.

معلق مباراة الهلال والفيصلي في السوبر

معلق المباراة على القناة ssc1 sd هو المعلق المتميز سمير المعرفي.

وسوف يتولى التعليق على المباراة على قناة ssc1 hd المعلق الكبير عيسى الحربين.

تشكيل الهلال أمام الفيصلي المتوقع

حراسة المرمى:- المعيوف.

الدفاع:- البوارك، الشهراني، المفرج، يانغ سو.

الوسط:- كانو، الفرج، بيريرا، ماريغا، الدوسري.

الهجوم:- جوميز.

طاقم تحكيم هولندي

بطاقة المباراة