نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد كأس أمم أفريقيا 2022 وما هي مجموعات كأس أمم أفريقيا المشاركة في المقال التالي
موعد كأس أمم أفريقيا 2022 الذي سينطلق خلال أيام قليلة جداً . وما هو ترتيب المجموعات المشارة في كأس أمم أفريقيا والمواعيد الخاصة بمباريات . كأس أمم أفريفيا وذلك بعد أن تم الإعلان عن جدول مباريات كأس أمم أفريقيا والتي يشارك بها العديد من المنتخبات الأفريقية . بعرض القارة السمراء كما أن موعد كأس أمم أفريقيا لانطلاق أول مباراة في كأس أمم أفريقيا هو يوم 9 من يناير الجاري وتستمر . مباريات مجموعات كأس أمم أفريقيا حتي يوم 6 من شهر فبراير القادم . وذلك بجانب أن الاتحاد الأفريقي “كان” قد كشف اليوم عن كافة القوائم الرئيسية في بطولة أمم أفريقيا والتي تقام في الكاميرون في الفترة المشار لها ببداية المقال .
موعد كأس أمم أفريقيا 2022 وتصريحات الاتحاد الأفريقي
صرح الاتحاد الأفريقي عن موعد كأس أمم أفريقيا 2022 وذلك عبر الحساب الرسمي الخاص به علي تويتر . كما أنه بجانب ذلك تم الفصح عن ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا . كذلك أيضاً ما هو جدول مباريات كأس أمم أفريقيا والذي ينطلق في يوم 9 يناير ببداية أول مباراة في كأس أمم أفريقيا . كما بطولة أمم أفريقيا هذه المرة يشارك بها عدد 24 فريقاً أفريقياً . كذلك بجانب أن ذلك العدد تم زيادته من الاتحاد الأفريقي بعد أن كان العدد 16 فريقاً في أخر نسخة لها عام 2019 . كما تم تقسيم مجموعات كأس أمم أفريقيا إلي عدد 6 مجموعات مختلفة . ذلك سنتعرف عليه خلال السطور القادمة بجانب كافة الفرق المعلنة في كل مجموعة .
المجموعات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا
- المجموعة الأولي تضم كلاً من أثيوبيا ، بوركينا فاسو ، الكاميرون ، الرأس الأخضر .
- كما تضم المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا زيمبابوي ، مالاوي ، السنغال ، غينيا .
- كذلك بجانب المجموعة الثالثة الجابون ، غانا ، جزر القمر ، المغرب .
- يضم كأس أمم أفريقيا المجموعة الرابعة مصر ، غينيا بساو ، نيجيريا ، السودان .
- كما بجانب المجموعة الخامسة وهي سيراليون ، كوت ديفوار ، الجزائر ، غينا الاستوائية .
- كما يضم كأس أمم أفريقيا المجموعة السادسة موريتانيا ، مالي ، تونس ، جامبيا .
موعد كأس أمم أفريقيا 2022 والذي تم الفصح عنه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كان” . والذي ينطلق من يوم 9 يناير الجاري حتي يوم 6 من شهر فبراير القادم . تم عرض تفاصيل المجموعات المشاركة في كأس أمم أفريقيا لهذا العام .
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