موعد كأس أمم أفريقيا 2022 وما هي مجموعات كأس أمم أفريقيا المشاركة

موعد كأس أمم أفريقيا 2022 الذي سينطلق خلال أيام قليلة جداً . وما هو ترتيب المجموعات المشارة في كأس أمم أفريقيا والمواعيد الخاصة بمباريات . كأس أمم أفريفيا وذلك بعد أن تم الإعلان عن جدول مباريات كأس أمم أفريقيا والتي يشارك بها العديد من المنتخبات الأفريقية . بعرض القارة السمراء كما أن موعد كأس أمم أفريقيا لانطلاق أول مباراة في كأس أمم أفريقيا هو يوم 9 من يناير الجاري وتستمر . مباريات مجموعات كأس أمم أفريقيا حتي يوم 6 من شهر فبراير القادم . وذلك بجانب أن الاتحاد الأفريقي “كان” قد كشف اليوم عن كافة القوائم الرئيسية في بطولة أمم أفريقيا والتي تقام في الكاميرون في الفترة المشار لها ببداية المقال .

موعد كأس أمم أفريقيا 2022 وتصريحات الاتحاد الأفريقي

صرح الاتحاد الأفريقي عن موعد كأس أمم أفريقيا 2022 وذلك عبر الحساب الرسمي الخاص به علي تويتر . كما أنه بجانب ذلك تم الفصح عن ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا . كذلك أيضاً ما هو جدول مباريات كأس أمم أفريقيا والذي ينطلق في يوم 9 يناير ببداية أول مباراة في كأس أمم أفريقيا . كما بطولة أمم أفريقيا هذه المرة يشارك بها عدد 24 فريقاً أفريقياً . كذلك بجانب أن ذلك العدد تم زيادته من الاتحاد الأفريقي بعد أن كان العدد 16 فريقاً في أخر نسخة لها عام 2019 . كما تم تقسيم مجموعات كأس أمم أفريقيا إلي عدد 6 مجموعات مختلفة . ذلك سنتعرف عليه خلال السطور القادمة بجانب كافة الفرق المعلنة في كل مجموعة .

المجموعات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا

المجموعة الأولي تضم كلاً من أثيوبيا ، بوركينا فاسو ، الكاميرون ، الرأس الأخضر . كما تضم المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا زيمبابوي ، مالاوي ، السنغال ، غينيا . كذلك بجانب المجموعة الثالثة الجابون ، غانا ، جزر القمر ، المغرب . يضم كأس أمم أفريقيا المجموعة الرابعة مصر ، غينيا بساو ، نيجيريا ، السودان . كما بجانب المجموعة الخامسة وهي سيراليون ، كوت ديفوار ، الجزائر ، غينا الاستوائية . كما يضم كأس أمم أفريقيا المجموعة السادسة موريتانيا ، مالي ، تونس ، جامبيا .

موعد كأس أمم أفريقيا 2022 والذي تم الفصح عنه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كان” . والذي ينطلق من يوم 9 يناير الجاري حتي يوم 6 من شهر فبراير القادم . تم عرض تفاصيل المجموعات المشاركة في كأس أمم أفريقيا لهذا العام .