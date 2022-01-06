نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وسيراليون كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وسيراليون كأس أمم إفريقيا 2021، سيكون ملعب جابوما بالكاميرون مسرحاً لإقامة مباراة الجزائر وسيراليون في افتتاح مشوار المنتخبين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون حيث ستقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في واحدة من المباريات التي يترقبها جميع جماهير كرة القدم الإفريقية والعربية، والتي من المقرر أن تنطلق عصر يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر يناير من العام الميلادي 2022.

ويأمل جماهير منتخب الجزائر تحقيق منتخب بلادهم الفوز في أول مباراة لمحاربي الصحراء في كأس أمم إفريقيا 2021، حيث يدخل منتخب الجزائر بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 وهو حامل للقب البطولة والتي حقق لقبها عام 2019 في البطولة التي أقيمت بجمهورية مصر العربية، ويأمل جماهير منتخب الجزائر الفوز في هذه المباراة من أجل استمرار سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الجزائري، بجانب حصد أول ثلاث نقاط لهم بالمجموعة الخامسة.

وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 قد أوقعت منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات: كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وسيراليون، وبحسب نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 سيتأهل المنتخبان صحابي المركزين الأول والثاني من هذه المجموعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إمكانية تأهل صاحب المركز الثالث شريطة أن يكون ضمن أفضل أربع ثوالث على مستوى كافة المجموعات.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون

وقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF موعد إقامة مباراة الجزائر وسيراليون في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث ستقام مباراة الجزائر وسيراليون عصر يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون

هذا ومن المقرر أن تقوم القناة الجزائرية الأرضية بالنقل الحي والمباشر لمباراة الجزائر وسيراليون على الهواء مباشرة عبر شاشتها، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة من خلال شبكة قنوات bein SPORTS باللغة العربية، والتي تمتلك حقوق نقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.