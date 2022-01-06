نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس أمم أفريقيا يعلنه الاتحاد الأفريقي كأس أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا تم التصريح عنه اليوم عبر المنصة الرسمية تويتر . في حساب الاتحاد الأفريقي بجانب مجموعات كأس أمم أفريقيا المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لهذا العام 2022 . كما بجانب ذلك تم الفصح عن موعد كأس أمم أفريقيا 2022 وبداية أول مباراة به . والتي ستكون يوم 9 من شهر يناير الجاري . كذلك تم تقسيم مجموعات أمم أفريقيا في مباريات كأس أمم أفريقيا إلي 6 مجموعات مختلفة . وتضم كل مجموعة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022 أربعة منتخبات والتي وصل عدد مشاركيها . إلي عدد 24 منتخب أفريقي . ومن خلال المقال اليوم سنتعرف علي كافة التفاصيل المصرح بها من الاتحاد الأفريقي .

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا والتصريحات الخاصة من الاتحاد الأفريقي

فيما يخص جدول مباريات كأس أمم أفريقيا المصرح به من “كاف” جاءت المنتخبات هذه المرة في أمم أفريقيا بعدد غير متساو ممن اللاعبين في كل منتخب من المنتخبات الأربعة والعشرين . كما أن مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022 تم الإقرار من الاتحاد أن يتم زيادة عددها هذه المرة . كما بشرط أن الاتحاد الأهلي يكون مكلفاً بتحمل التكاليف لزيادة عدد 5 لاعبين في المنتخب . بالرغم أن منتخبات كأس أمم أفريقيا 2022 هذه المرة أغلبها لا يضم عدد 28 لاعباً . وفي السطور القادمة سنتعرف علي قائمة مباريات كأس أمم أفريقيا والتي تنطلق أولي مبارياتها يوم 9 يناير الجاري .

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022 وتوقيت المباريات

يلتقي فريقي الكاميرون وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا يوم 9 يناير السادسة مساءً . كما تكون مباراة أثيوبيا والرأس الأخضر بنفس اليوم في تمام الساعة 9 مساءً . كذلك بجانب لقاء السنغال وزيمبابوي يوم 10 من شهر يناير في كأس أمم أفريقيا في تمام الساعة 3 عصراً . كما أيضاً يوم 10 يناير الجاري يلتقي فريقي مالاوي وغينيا في تمام الساعة 6 مساءً . تلك مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا الخاصة بيومي 9 ، 10 من شهر يناير الجاري .

كأس أمم أفريقيا 2022 وموسمها الجديد

تقام بطولة أمم أفريقيا هذا العام بمشاركة عدد تخطي حاجز العدد الأخير في نسخة عام 2019 . كذلك سيتم مشاركة 24 منتخباً أفريقياً هذه المرة في كأس أمم أفريقيا . كما أن عدد 24 منتخباً تكرر للمرة الثانية في تاريخ بطولة أمم أفريقيا وتلك الزيادة تأتي بعد أن صدر قرار من الاتحاد الأفريقي “كاف” .

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا في نسخته الجديدة التي ستنطلق يوم 9 يناير الجاري . تم عرض التفاصيل الخاصة به داخل المقال بجانب عرض التوقيت الخاص بمباريات كأس أمم أفريقيا .