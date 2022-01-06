نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالمجان” القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 علي النيل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عن تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 علي النيل سات، والتي لا تحتاج الي رسوم اشتراكية أو خدمات غير معتادة لكي يتم مشاهدة المباريات المفضلة من خلالها، حيث إن شهر يناير لعام 2022 يشهد أولي المباريات بداية من يوم 9 يناير بين كلا من الكاميرون وبوركينا فاسو، والتي تأتي ضمن مباريات المجموعة الأولي للعام الحالي، باعتبار الكاميرون المستضيف الكأس، وسوف تاتي مصر ضمن المجموعة الرابعة، لتخوض أول مبارياتها أمام نيجيريا يوم 11 من يناير للعام الجاري 2022، ومن هنا نتيح لكم فرصة حقيقة لمتابعة المباريات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية بدون تشويش وبجودة عالية، وبدون رسوم إشتراك.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 علي النيل سات

نستعرض مع حضراتكم الآن جميع القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022، والتي تعرضها قناة بي إن سبورت المشفرة ولكن برسوم إشتراك، وتلك القائمة من القنوات المفتوحة التي نعرضها لكم مجانية وبدون رسوم

تردد أون تايم سبورت علي نيل سات بدون رسوم اشتراك

التردد 11449.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ.

5/6.معامل الترميز 27500.

تردد قناة تيلي تشاد علي نيل سات

التردد 12015.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500.

تردد قناة النبأ الليبية علي نيل سات

التردد 11096.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500.



تردد بي إن سبورت المفتوحة علي نيل سات

التردد 11054.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500.

تردد بين سبورت اكسترا علي نيل سات

التردد 11054.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الترميز 27500.

موعد مباراة مصر ونيجريا في كأس أمم أفريقيا 2022

يتسائل البعض كذلك عن موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2022، حيث تأتي ضمن المجموعة الرابعة، ويلتقي الفريقين يوم 11 من يناير للعام الجاري، وتضم تلك المجموعة نيجيريا والسودان وكذلك غينيا، هذا وقد إستطاع المنتخب المصري احرز اللقب 7 مرات في كأس الامم الافريقية، فيما واحرز منتخب الكاميرون 5 مرات اللقب وهو اقرب منافس للمنتخب المصري، وسوف تشهد المباريات منافسات قوية بين الفرق المشاركة، ويمكنكم ضبط التردد المعلن لكم عبر موقعنا ثقفني والاستماع بتلك المباريات بدون رسوم اشتراك.