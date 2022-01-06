نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط تردد قنوات SSC Sports السعودية الرياضية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مجموعة قنوات SSC Sports الرياضية السعودية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين وأيضاً الناقل الحصري لأية مباريات في مجال كرة القدم في المملكة العربية السعودية، كما أنها تقوم بنقل كافة المباريات الخاصة بالمنتخب السعودي، خاصة المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر2022، ومن أهم المباريات التي سوف نشاهدها بعد قليل هي مباراة كأس السوبر السعودي بين فريق الهلال وفريق الفيصلي، وسوف نتناول في هذه المقالة أحدث ترددات قنوات السعودية الرياضية 2022 وموعد مباراة كأس السوبر السعودي.

أضبط تردد قنوات SSC Sports السعودية الرياضية 2022:-

تقوم قنوات SSC Sports السعودية الرياضية بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين والذي يعد من أغلي الدوريات في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك بفضل النجوم الذين يتألقون داخل الفرق السعودية من كافة دول العالم، وتقوم قنوات السعودية الرياضية بنقل أحداث المباريات على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين ليس في السعودية وحدها بل في أغلب دول العالم، حيث يهتم عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي بمشاهدة كرة القدم السعودية، حيث تقدمت كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويمكن ضبط مجموعة قنوات SSC Sports السعودية الرياضية من خلال الترددات التالية:-

القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ عرب سات 12418 أفقي 27500 3/4 نايل سات 12523 عمودي 27500 5/6

وقد بدأت مجموعة قنوات SSC انطلاقها في شهر أغسطس من عام 2021، حيث جاءت نتيجة تعاون بين مجموعة أم بي سي وشركة الرياضة السعودية، حيث تقوم بنقل مسابقات كرة القدم في المملكة مثل الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

كذلك فقد حصلت مجموعة قنوات SSC على حقوق بث مباريات مسابقات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم حيث ستكون الناقل الحصري في بث مباريات أمم أسيا ودوري أبطال أسيا وكأس أسيا للأندية.

وتتكون مجموعة قنوات SSC من 11 قناة فضائية وهي قنوات SSC1 SD, SSC1HD, SSC2 SD, SSC2 HD , SSC3 SD, SCC3 HD … إلخ.

ومن المقرر أن تقوم قنوات SSC بنقل أحداث مباراة كأس السوبر السعودي بين فريق الهلال والفيصلي على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين.