نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والفيصلي السوبر والقنوات الناقلة في “الملز” والقنوات الناقلة والمعلقين وتشكيل الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والفيصلي السوبر من أهم المباريات المرتقبة من قبل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، وعشاق زعيم أسيا وكبيرها الهلال السعودي، لذلك سوف نقدم لكم قرائنا الأعزاء تغطية إعلامي شاملة عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، وكذلك تشكيل الفريقين والمعلقين وكافة التفاصيل التي تخص المباراة.

مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر من المقرر لها أن تقام اليوم الخميس السادس من يناير 2022، حيث يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث المباراة الكبيرة والمنتظرة، الهلال كبير أسيا وزعيمها يسعى بكل قوة لإضافة بطولة جديدة في سجل النادي المليء بالبطولات، ولكنه سيصطدم بطموح الفيصلي في الحصول على كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، فلمن تكون الكلمة العليا هذا ما سوف تجيب عن المباراة والمستطيل الأخضر.

موعد مباراة الهلال والفيصلي السوبر

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وسوف تنطلق بداية مباراة السوبر السعودي في التوقيتات التالية:-

17:15:- بتوقيت جرينتش.

18:15:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:15:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:15:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقطر والبحرين والكويت واليمن وفلسطين والأردن ولبنان.

21:15:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الهلال زعيم أسيا وكبيرها

يدخل الهلال المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز بها والصعود على منصات التتويج كما تعود، وإضافة بطولة جديدة في سجل النادي المليء بالبطولات، وقد توج الزعيم ببطولة كأس السوبر مرتين قبل ذلك، المرة الأولى كانت في عام 2015 ضد النصر وانتهت بفوز الزعيم بهدف والتتويج باللقب، والمرة الثانية كانت في عام 2018 ضد الاتحاد وانتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف، لذلك تأمل جماهير الهلال في البطولة الثالثة.

الفيصلي وحلم التتويج بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه

لم يسبق للفيصلي أن حصل على بطولة كأس السوبر من قبل، لذلك تضع جماهيره آمال كبيرة على الصعود لمنصات التتويج على حساب الهلال، لكنه سيصطدم بخصم قوي وعنيد اعتاد على البطولات، ولا يعرف سوى التتويج بالألقاب، لذلك الفيصلي أمام مهمة صعبة للغاية أمام الهلال، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل وكل شيء وارد في عالم الساحرة المستديرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر

سوف يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc1 الرياضية.

معلق مباراة الهلال والفيصلي

يعلق على المباراة على قناة ssc1 sd المعلق المتميز محمد الخامسي.

ويعلق على المباراة بتقنية الHD المعلقين المتميزين عيسى الحربين، وسمير المعرفي.

تشكيل الأساسية للهلال

التشكيلة الأساسية للفيصلي

بطاقة المباراة