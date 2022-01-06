نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة أهداف مباراة الهلال والفيصلي الآن.. النسر الأزرق يتقدم بهدفين في شباك الزعيم الشوط الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الهلال والفيصلي الآن نهائي السوبر السعودي ، يلعب الهلال والفيصلي اليوم الخميس في نهائي كاس السوبر السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وتتابع الجماهير العربية والسعودية الآن نتيجة أهداف مباراة الهلال والفيصلي الشوط الأول والثاني اليوم، مباراة الهلال والفيصلي تذاع الآن عبر قناة ssc12 الرياضية السعودية ، وسنعمل من خلال المقال على تقديم متابعة مستمرة لنتيجة مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي عبر تقرير مفصل أدناه محدث كل دقائق.

نتيجة مباراة الهلال والفيصلي

نتيجة أهداف مباراة الهلال والفيصلي الآن ، انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والربع بتوقيت الإمارات، ويعلو البحث الآن عن متابعة نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في نهائي كاس السوبر السعودي.

ويسعى كلا الفريقين خلال لقاء اليوم نهائي كاس السوبر السعودي إلى تحقيق الفوز من أجل كسب لقب السوبر السعودي، بينما يلعب الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين النسخة الماضية ضد الفيصلي حامل لقب كاس الملك سلمان النسخة الماضية، وسنتابع معكم تفاصيل مجريات المباراة من خلال تقرير محدث باستمرار.

تشكيلة الهلال ضد الفيصلي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك ــ جانغ هيون سو ــ علي البليهي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج ــ محمد كنو ــ سالم الدوسري

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز ــ ماتيوس بيريرا ــ موسى ماريجا

نتيجة أهداف مباراة الهلال والفيصلي الآن السوبر السعودي

انطلقت مباراة الهلال والفيصلي اليوم منذ قليل وسط حشد جماهيري للفريقين وحماس كبير من قبل لاعبي فريق الفيصلي في الدقائق الأول من الشوط الأول للمباراة، بينما في الدقائق الأولى هدد لاعبي الزعيم مرمى الفيصلي بهجمة ضعيفة.

وفي الشوط الاول استطاع اللاعب محمد العامري تسجيل أول أهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم في نهائي كاس السوبر السعودي عند الدقيقة 15 من زمن اللقاء، وذلك قبل أن يسجل اللاعب رومان الفيتانو الهدف الثاني للفيصلي وسط غياب دفاعات الهلال عند الدقيقة 24 من وقت الشوط الأول.

ومع مرور الوقت لم يستطع الهلال العودة في المباراة حتى الآن.