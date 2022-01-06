نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح امم افريقيا تعرف سيناريوهات مباراة مصر ونيجيريا القادمة قمة أفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد افتتاح أمم أفريقيا سيناريو مباراة مصر ونيجيريا تم إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية في النسخة الجديدة في الكاميرون ليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر أغسطس لعام ٢٠٢١ .وتم اختيار مجموعات قوية ، وكان من المقرر إقامة كأس الأمم الأفريقية العام الماضي ،ولكن تم تأجيلها بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، وأحاط الجدل كأس الأمم الأفريقية حيث طالبت الأندية الأوروبية بتأجيل كأس أمم إفريقيا ولكن مع إصرار الكاميرون تم التوقيع على إقامة المباريات، وننتظر معكم خلال أيام بداية البطولة المنتظرة بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي ينتظرها جميع العرب والمصريون بل والعالم، حيث دائماً ما تشتد المنافسات الأفريقية بين المنتخبات المختلفة.

موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا

تم تعيين موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية في يوم التاسع من يناير لعام ٢٠٢٢،وتستمر حتى يوم ٢٠ من هذا الشهر، وستقام مباريات الثمن النهائي بين ٢٣ يناير و٢٦يناير .والربع النهائي يوم ٢٩ و٣٩ من الشهر نفسه، موعد مباراتي نصف النهائي يوم ٢و٣من شهر فبراير، وموعد نهائي كأس الأمم الأفريقية هو السادس من شهر فبراير ،والمباراة الختامية ستكون بعد مباراة تحديد المركز الثالث.

مباراة مصر ونيجيريا

هذا وينتظر عشاق الكرة بفارغ الصبر ظهور منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وستضم المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون مع منتخب بوركينا فاسو في منافسات المجموعة الأولى، وسيكون أول ظهور لمنتخب مصر مع نيجيريا يوم الحادي عشر من يناير في الساعة السادسة مساء حيث أضمرت قرعة البطولة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.

سيناريو مباراة مصر ونيجيريا

يعد منتخب مصر سيد القارة الأفريقية والأكثر تتويجا للقلب القاري، حيث تمكن من احراز اللقب سبع مرات ،وضعت المنتخب الفرعوني على عرش الصدارة، ويبدأ الفراعنة بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختم بمواجهة المنتخب السوداني، واذا نجح منتخب مصر في تصدر المجموعة سيواجه أحد منتخبات المركز الثالث في المجموعة الثانية والخامسة والسادسة في دور الثمن النهائي في يوم الأحد ٢٣ يناير لعام٢٠٢٢،وتضم المجموعة الثانية منتخبات :السنغال وكينياى ومالاوي وزيمبابوي.