جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 دور المجموعات ومواعيد المباريات

ننشر لكم جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون في دور المجموعات ومواعيد المباريات، حيث من المنتظر أن تبدأ كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير 2022 في مباريات مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2022

تبدأ مجموعات كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 فريق، يتأهل 16 منتخب للدور ال 16 في كأس الأمم الأفريقية:

المجموعة الأولى : الكاميرون وبوركينا فاسو وأثيوبيا وكاب فيردي.

الكاميرون وبوركينا فاسو وأثيوبيا وكاب فيردي. المجموعة الثانية : السنغال وغينيا وزيمبابوي ومالاوي.

السنغال وغينيا وزيمبابوي ومالاوي. المجموعة الثالثة : المغرب وغانا والجابون وجزر القمر.

المغرب وغانا والجابون وجزر القمر. المجموعة الرابعة : نيجيريا ومصر وغينيا بيساو والسودان.

نيجيريا ومصر وغينيا بيساو والسودان. المجموعة الخامسة : الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية. المجموعة السادسة : تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

تبدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية في التاسع من يناير 2022 (المواعيد بتوقيت مصر ويمكن تقديم المواعيد ساعة لمعرفة مواعيد المباريات بتوقيت السعودية).

9 يناير 2022:

الكاميرون وبوركينا فاسو ………. 6 مساء

أثيوبيا وكاب فيردي …………….. 9 مساء.

10 يناير

السنغال وزيمبابوي …………. 3 عصرا.

المغرب وغانا …………….. 6 مساء.

غينيا ومالاوي ………….. 6 مساء.

الجابون وجزر القمر ………….. 9 مساء.

11 يناير

الجزائر وسيراليون ………… 3 عصرا.

نيجيريا ومصر ………….. 6 مساء.

السودان وغينيا بيساو ………. 9 مساء.

12 يناير:

تونس ومالي ………… 3 عصرا.

موريتانيا وجامبيا ……….. 6 مساء.

غينيا الاستوائية وكوت ديفوار ………. 9 مساء.

13 يناير:

كاب فيردي وبوركينا فاسو ………… 6 مساء.

الكاميرون وأثيوبيا ……………. 9 مساء.

14 يناير:

السنغال وغينيا ………….. 3 عصرا.

المغرب وجزر القمر …………… 6 مساء.

مالاوي وزيمبابوي …………… 6 مساء.

الجابون وغانا ………………. 9 مساء.

15 يناير.

السودان ونيجيريا ………….. 6 مساء.

مصر وغينيا بيساو ………….. 9 مساء.

16 يناير

جامبيا ومالي ………….. 3 عصرا.

كوت ديفوار وسيراليون ……….. 6 مساء.

تونس وموريتانيا ………… 6 مساء.

الجزائر وغينيا الاستوائية ………….. 9 مساء.

17 يناير:

كاب فيردي والكاميرون …………… 9 مساء.

بوركينا فاسو وأثيوبيا ……………. 9 مساء.

18 يناير:

زيمبابوي وغينيا …………….. 6 مساء

مالاوي والسنغال ………………. 6 مساء.

المغرب والجابون …………… 9 مساء.

غانا وجزر القمر ………….. 9 مساء.

19 يناير:

مصر والسودان …………….. 9 مساء.

غينيا بيساو ونيجيريا …………… 9 مساء.

20 يناير:

سيراليون وغينيا الاستوائية ………… 6 مساء.

الجزائر وكوت ديفوار ………….. 6 مساء.

جامبيا وتونس …………….. 9 مساء.

مالي وموريتانيا …………… 9 مساء.

يذكر أن 12 منتخب أصحاب المراكز الأول والثاني في كل المجموعات يتأهلوا للدور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية 2022، كما يتأهل أفضل أربع منتخبات أصحاب المركز الثالث من أجل دور ال 16 وسط سعي من جانب كل المنتخبات لل 16 منتخب في كأس الأمم الأفريقية في بطولة قوية.