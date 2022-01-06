بالتردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2021 منها قناتين عربيتين

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون يوم 9 يناير الجاري، ولهذا فإن معرفة القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، هو أمر هام جداً لمحبي وعشاق كرة القدم على مستوي العالم بصفة عامة، وعربياً بصفة خاصة، حيث تشترك منتخبات الجزائر ومصر والسودان والمغرب وتونس في تلك البطولة، وسوف يشهد العام الجاري 2022 زخماً كروياً كبيراً ، حيث من المقرر أن تنطلق تصفيات بطولة كأس العالم بعد انتهاء مباريات كأس الأمم الأفريقية، ثم بعد سوف يشهد هذا العام أيضاً انطلاق مباريات كأس العام في العاصمة القطرية الدوحة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2021 منها قناتين عربيتين:-

بشكل رسمي ستقوم مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports المشفرة بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على الهواء مباشرة وذلك بشكل حصري والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

* القمر الصناعي نايل سات:-

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3

* القمر الصناعي يوتلسات :-

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ يوتلسات 11013 أفقي 27500 2/3 يوتلسات 11054 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 12604 أفقي 27500 2/3

غير أن ذلك يلزم اشتراك في مجموعة بين سبورت حتي يمكن فك الشفرات.

كما أن هناك مجموعة من القنوات التي أعلنت عن قيامها بنقل مباريات كأس أمم إفريقيا على الهواء مباشرة دون تشفير وهذه القنوات هي:-

قناة أون تايم سبورت ذات البث الأرضي أعلنت عن قيامها بنقل مباريات المنتخب المصري على الهواء مباشرة ويمكن استقبالها من خلال الأريال العادي.

قناة الجزائر الفضائية الأولي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11680 أفقي ومعدل ترميز 27500 وذلك بعد أن أعلن التليفزيون الجزائري عن تمكنه من الحصول على حقوق بث ونقل مباريات أمم أفريقيا 2021.

قناة RTB TV البوركينية والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي يوتلسات 9E على التردد 11900 أفقي بمعدل ترميز 27500 وذلك مجاناً بدون تشفير.

قناة RT11 ويمكن متابعتها عبر القمر بدر 26E وتردد 11996 أفقي بمعدل ترميز 27500.

وبهذا يكون قد نقلنا لكم في تلك المقالة تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية والتي سوف تقام بالكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، وسوف يلعب المنتخب المصري مع منتخب نيجيريا في أولي مبارياته يوم 11 يناير الجاري.