نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا وترددها عبر الأقمار الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا والأقمار الأخرى ، هو ما يهم الكثير من جماهير كرة القدم في كل مكان وخاصة الجماهير المصرية والعربية ، حيث يزداد البحث من حين لآخر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا نايل سات مجانا في كأس أمم إفريقيا 2022 ، ولعل من يبحث ويريد الوصول إلى القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا مجانا هم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة التي تمتلك حقوق نقل وإذاعة مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية ولكن بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا والأقمار في كاس أمم إفريقيا 2022 ، هو م يهتم الكثير عنه وما يشغل بال الكثير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية في كل مكان كما ذكرنا، وفي تلك المواجهة سوف يستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة الإفريقية ضد منتخب نيجيريا العنيد.

وكانت قرعة كاس أمم إفريقيا قد أوضعت المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة برفقة كلا من منتخب غينيا بيساو والسودان والمنتخب النيجيري والتي قد وصفها البعض بالمجموعة الأصعب في مجموعات كاس الأمم الإفريقية حتى الآن، وسنتعرف معكم على العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا على نايل سات أدناه.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا نايل سات مجانا

محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بأرجاء الوطن العربي والشرق الأوسط، هناك الكثير من التوقعات والكثير من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية والتي تفيد أن تكون قناة أون تايم سبورت ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا، هذا بخلاف القنوات المجانية الأخرى التي ستذيع مباراة مصر ونيجيريا مجانا وجميع مباريات كاس الأمم الإفريقية.

وستنطلق مباراة مصر ونيجيريا يوم الثلاثاء القادم الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2022 ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وحسب توقيت الأردن، بينما ستقام مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا على نايل سات

والآن مع التعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا على نايل سات، فهناك العديد من القنوات المجانية التي اعتزمت أن تنقل جميع مباريات كاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى، والتي تتمثل في التالي:

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات مجانا



تردد التالي: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا على النايل سات والناقلة لمباريات أمم إفريقيا

تردد التالي: 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا والأقمار الأخرى



نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على ةنايل سات مجانا والتي تتمثل في التالي:

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

وكما ذكرنا فقد أكدت العديد من المواقع الإلكترونية التي تختص بأخبار الرياضة وبالتحديد الأخبار الرياضية بخصوص مباريات كاس أمم إفريقيا وخصوصاً القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا ، فقد تم التأكيد أن قناة أون تايم سبورت ستكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا في كاس أمم إفريقيا. ويمكنكم إضافة القناة عبر الجهاز الخاص بكم من خلال بيانات التردد التالي:

التردد 11449

معدل الترميز 27500

تردد القناة على الأرضي يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32. هذا وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا، فمن المتوقع أن يتم الكشف ونشر المزيد من الأخبار والتفاصيل عن مباراة مصر ونيجيريا القنوات الناقلة مجانا.