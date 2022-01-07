موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 ” القنوات الناقلة للبطولة على النايل سات”

موعد انطلاق بطولة كاس أمم أفريقيا 2022 يهتم العديد من المواطنين في الوقت الحالي الذي يبحثون بصورة كبيرة للغاية خصوصا جميع محبين كرة القدم في مصر والعالم عن موعد بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تعتبر من البطولات المميزة بصورة كبيرة للغاية والتي تم إقامتها منذ العديد من السنوات فهي من البطولات التي تضم العديد من المنتخبات العربية من جميع أنحاء الوطن العربي وكل منتخب يرغب في الحصول على هذه البطولة بكل تأكيد، لذلك سوف نقدم لكم اليوم موعد انطلاق هذه البطولة خلال الأيام القادمة والقنوات المفتوحة التي ستقوم بعرض هذه البطولة أيضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.

موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

من الجدير بالذكر والأمور التي يهتم بها العديد من الأشخاص هي أن هذه البطولة كان موعدها الأصلي هو العام الماضي ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا تم تأجيل هذه البطولة إلى العام الحالي كما كانت هناك العديد من الشائعات التي توضح أن البطولة سوف يتم تأجيلها مرة أخرى هذا العام ولكن الاتحاد الأفريقي عزم على إقامة هذه البطولة في الموعد الأساسي لها، فمن المقرر أن تبدأ هذه البطولة يوم التاسع من شهر يناير وتستمر حتى يوم العشرين من شهر يناير، وسوق تبدأ جولات النهائي في يوم الثالث والعشرين إلى يوم السادس والعشرون من شهر يناير، ثم تبدأ الجولة الربع النهائي في أواخر شهر يناير يوم التاسع والعشرين والثلاثين من نفس الشهر ثم يأتي موعد نصف النهائي يوم الثاني والثالث من شهر فبراير، ويتم انطلاق المباراة النهائية يوم السادس من شهر فبراير لعام 2022.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

سوف يتم عرض جميع الجولات الخاصة بهذه البطولة على قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة أيضا، لذلك يمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة ومتابعة جميع المباريات عليها حتى المباراة النهائية منها ولهذا السبب يمكن أن يتم تحميل هذه القنوات على جهاز الأستقبال الخاص بك بكل سهولة، والاستماع بالمشاهدة، وسوف تنقل البطولة على العديد من القنوات الأفريقية مجانا على الأقمار الصناعية المختلفة .