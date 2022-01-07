مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2022 وأولي المواجهات مع منتخب نيجيريا

تعرفوا على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2022، والتي أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق كأس الأمم الأفريقية البطولة الأغلى والأعرق في القارة السمراء والتي تستضيفها دولة الكاميرون في الفترة فيما بين التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير، والتي يبحث الفراعنة من خلالها عن التتويج باللقب الأهم في تاريخه والذي غاب عنه لمدة تزيد عن العشر سنوات منذ تتويجه بأخر لقب في عام 2010 تحت قيادة المدرب المخضرم حسن شحاتة والذي أحرز كأس الأمم ثلاث مرات، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم مباريات منتخب مصر التي سيخوضها خلال هذه النسخة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2022

وفيما يلي نستعرض معكم قائمة بمواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا والتي ستجمعه بمنتخبات عريقة تمتلك باع طويل داخل القارة السمراء.

في البداية سيتواجه المنتخب في المباراة الأولى مع خصم من العيار الثقيل ولا بد من عمل الاحتياطات اللازمة له هو المنتخب النيجيري في الحادي عشر من شهر يناير الجاري في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

بينما ستجمعه المباراة الثانية مع منتخب غينيا بيساو يوم 15 من يناير في تمام الساعة 9 مساءاً.

كما أنه سيختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويمكنن أن يتم مشاهدة كل هذه المباريات من خلال القنوات الناقلة لها، والتي تم الإعلان عنها حتى يتمكن كل المشاهدين من تحميلها في الوقت الحالي بأقصى سرعة ممكنة.

منتخب مصر في بطولة أفريقيا

يستعد المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون، وقد أنهى المنتخب الاستعدادات الخاصة بالسفر ومن المقرر أن يتوجه إلى الدولة المستضيفة يوم السبت المقبل الموافق السابع من يناير، هذا ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهات قوية من العيار الثقيل حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، وعرضنا إليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2022 ، ومن المؤكد انه البطولة وسوف تذاع على قنوات بي ان سبورت المشفرة، وسوف تقوم بعض القنوات الأخري على الأقمار المختلفة بعرض البطولة مجانا وسوف نوفى إليكم بالتفاصيل الخاصة بتردداتها فور الإعلان الرسمي عن امتلاكها لحقوق بث البطولة مجانا.