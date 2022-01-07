نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بالمربع الذهبي.. موعد مباراة ضمك والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ضمك والنصر ، مرة أخرى تستأنف مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وفي مرحلة الإياب تنطلق مباريات الجولة الـ16 من البطولة، حيث يستضيف مساء السبت 8 يناير 2022، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة القوية، التي تجمع فريقا النصر وضمك ، اللذين يخوضان منافسة شرسة في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين .

خلال السطور القادمة سنستعرض سويًا كافة التفاصيل وكواليس و موعد مباراة ضمك والنصر والقنوات الناقلة ، ومشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وكذلك تاريخ مواجهات ضمك والنصر في بطولة الدوري السعودي .

مباراة ضمك والنصر

من جديد ينطلق قطار العالمي وفارس الجنوب في مسابقة الدوري السعودي موسم 2022/2021 ، ضمن لقاءات مرحلة الإياب أو الدور الثاني.

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة منافسة شرسة، في ظل تألق نادي ضمك هذا الموسم، بالإضافة لاستفاقة النصر، وسعي الشباب والاتحاد من أجل حصد اللقب، علاوة على محاولة الزعيم الهلالي الزحف من بعيد نحو اللقب المحبب لجماهيره ومناصريه.

في البداية سنتعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الدور الثاني والجولة الـ16:

وقبل انطلاق لقاءات الأسبوع الـ16، وفي إطار مباريات كرة القدم السعودية، نجح الهلال يوم الخميس في الظفر بلقب كأس السوبر السعودي ، بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3) على الفيصلي، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

أما عن مباريات الجولة الـ16 أو الدور الثاني من الدوري السعودي ، فإنها تنطلق يوم الجمعة 7 يناير 2022 بـ3 مباريات، أبرزهم مباراة الاتحاد والفيحاء .

وتستكمل الجولة يوم السبت 8 يناير 2022 بـ3 لقاءات أيضًا، من أهمهم مباراة العالمي وفارس الجنوب وكذلك مباراة الشباب وأبها .

على أن تختتم مواجهات الجولة يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بمواجهتين، حيث مباراة الطائي والهلال وأيضًا مباراة الفيصلي والأهلي .

نادي ضمك

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض ، فريق نادي ضمك السعودي ، الذي يُبلي بلاءً حسنًا هذا الموسم، حتى بات مناطحًا للكبار في المربع الذهبي خلال مشاركته الرابعة بمسابقة الدوري السعودي .

فالفريق وخلال 15 جولة خاضها، نجح في حصد 26 نقطة وصافي (2) هدف، منحته المركز الرابع في جدول البطولة السعودية.

حيث حقق ضمك فارس الجنوب 7 انتصارات و5 تعادلات، ولكن تلقى 3 هزائم هذا الموسم.

إلا أن الفريق وخلال مباريات الخمس الأخيرة في دوري المحترفين السعودي ، لم ينجح إلا في تحقيق فوز وحيد على حساب الفيحاء بهدف نظيف.

وتعادل في لقاءين مع الفتح (5-5) والباطن (1-1).

غير أنه تلقى هزيمتين أمام الهلال بثنائية نظيفة، وأخيرًا أمام التعاون بثلاثية بيضاء.

نادي النصر

على الجانب الآخر، شهد نادي النصر السعودي ، استفاقة كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة مع قدوم المدرب الأرجنتيني الجديد للفريق ميجيل انخيل روسو.

إذ نجح العالمي في إنهاء الدور الأول محتلًا المركز الثالث برصيد 26 نقطة وصافي (7) أهداف، يفصله عن الاتحاد المتصدر 5 نقاط فقط.

وتمكن القاري في الموسم الحالي من الفوز في 8 مباريات والتعادل في لقاءين، ولكن خسر الفريق في 5 مواجهات.

إلا أن المميز في مسيرة فريق العاصمة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، هو نجاحه في تحقيق 4 انتصارات في مباريات الخمس الأخيرة، على حساب الأهلي والحزم بنفس النتيجة (2-1)، إضافة إلى الهلال في الكلاسيكو السعودي بثنائية نظيفة، بجانب الفتح (1-0).

ولكن خسر النصر أمام الطائي في الدقيقة الـ90 بنتيجة (1-2).

موعد مباراة ضمك والنصر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء السبت، في تمام الرابعة إلا عشر دقائق ( 3:50 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة إلا عشر دقائق ( 2:50 م ) بتوقيت مصر، الواحدة إلا عشر دقائق ( 12:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة النصر وضمك ، فالمعتاد أن يقوم اتحاد كرة القدم السعودي بالإعلان عنه في يوم المباراة.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء عبر قناة SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة ضمك والنصر ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية إلى كلًا من عبدالله الحربي وفهد الدريبي المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة الكواليس وتفاصيل و موعد مباراة ضمك والنصر والقنوات الناقلة ، ورحلة الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي، علاوة على تاريخ لقاءات ضمك والنصر في الدوري السعودي .