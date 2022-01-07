نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد تافاريس في نهائي السوبر يسبب انقسام بين الخبراء: سلوك مشين أم ظلم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة آثار طرد تافاريس لاعب الفيصلي حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدى عدد كبير من متابعي مباراة الهلال والفيصلي استغرابهم من الطرد، والسبب الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء، ورأى البعض الآخر أن تفاريس استحق الطرد وذلك لضربه لاعب الهلال في عينه أثناء توقف المباراة التي شهدت تتويج الزعيم بكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه بعد اللجوء لضربات الجزاء، ليتربع بذلك على عرش الأندية السعودية الأكثر تحقيقاً للقب.

طرد تافاريس يرفع درجة حرارة شوط أول مثير بين الهلال والفيصلي

فوجئ الجماهير ومتابعي المباراة بسيناريو لم يكن في الحسبان بعدما اهتزت شباك القوة الزرقاء مرتين متتاليتين في أول 30 دقيقة فقط من عمر الشوط الأول، ليصبح الفيصلي أول فريق يسجل هدفين في الشوط الأول خلال مباريات نهائي كأس السوبر السعودي.

وأشعل محمد العمري النهائي مبكراً بعد تسجيله الهدف الأول لصالح الفيصلي عبر استلامه للكرة بصدره ثم سددها بقوة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المعيوف في الدقيقة 16، وفي أقل من 10 دقائق زار الفيصلي شباك الهلال مرة أخرى عبر رأسية الفرنسي رومان امالفيتانو في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 40، استطاع الهلال تقليص فارق الأهداف بعدما استغل سالم الدوسري عرضية زميله محمد البريك التي نفذها بمهارة عالية، وأحرز الدوسري هدفًا عبر ركلة مقصية رائعة لا تصد ولا ترد في شباك الفيصلي لتصبح النتيجة 2-1، وانتهت مجريات أحداث الشوط الأول على نفس النتيجة.

ولكن لم ينتهي الشوط الأول إلا بعد أن اشتعل إثارة وحماس، وذلك على إثر طرد تافاريس مهاجم الفيصلي في الوقت الإضافي في الدقيقة 47 بعدما حدث احتكاك بينه وبين مدافع الهلال جانغ هيون سو الذي كان يحاول تهدئة تفاريس بعد دخوله في مشادة كلامية مع لاعب آخر، ولكن تفاريس انفعل ولمس بيده وجه جانغ، وقرر بعد ذلك حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي طرد تفاريس بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ومع بداية الشوط الثاني، استغل الزعيم النقص العددي لدى الفيصلي واستطاع تعديل النتيجة عبر ياسر الشهراني الذي استقبل تمريرة موسى ماريغا العرضية الزاحفة، وسجل هدف التعادل للهلال بسهولة في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ورد الفيصلي بسرعة فائقة رغم معاناته مع حالة طرد تافاريس واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عبر لاعبه هشام فايق، ولكن حكم الفار ألغى الهدف بداعي التسلل، لتنتهي أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الهلال السعودي ليتوج بطلاً للسوبر السعودي.

خبراء التحكيم يؤكدون صحة قرار طرد تافاريس

أكد فهد المرداسي الخبير التحكيمي بشبكة قنوات شركة الرياضية السعودية ssc، أن السبب وراء طرد تفاريس في مباراة الهلال والفيصلي هو “السلوك المشين” الذي ارتكبه تفاريس مع مدافع الهلال، وتضمن هذا السلوك: (ضرب على الوجه مع استعمال القوة دون تنافس على الكرة، واللعب متوقف)، وهذا تعريف للسلوك المشين الذي يستوجب طرد تفاريس، لذا قرار الحكم صحيح، واتفق معه في الرأي، محمد فودة الخبير التحكيمي عبر برنامج “اكشن مع وليد”.

وجهات نظر تحكيمية ترفض قرار طرد تافاريس

وعلى النقيض، أوضح الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني عبر برنامج “ملعب sbc” أن طرد تفاريس قرار غير صحيح، وذلك لأن ما بدر من مهاجم الفيصلي تجاه لاعب الهلال لا يندرج تحت قاعدة “السلوك المشين” للأسباب التالية:

ينص القانون على أن السلوك المشين الذي يحدث أثناء توقف اللعب لابد أن يكون عمدًا، ولكن في حالة طرد تافاريس لم يكن اللاعب متعمدًا حيث كان يحاول إبعاد يد مدافع الهلال ثم حدث الاحتكاك. لا يعد اللاعب الذي استعمل قوة “ضئيلة” عند ضرب اللاعب المنافس أثناء توقف اللعب مذنب بالسلوك المشين.

واستكمل القحطاني حديثه مشيرا إلى أنه سقطت قاعدتين أساسيتين في حالة تافاريس، وهما التعمد والقوة المفرطة، وبناءً على ذلك لا يوجد تصرف مشين، وبالتالي لم يوفق الحكم في قراره بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الفيصلي، واتفق مع هذا الرأي الخبير التحكيمي سمير عثمان عبر برنامج “أكشن مع وليد” قائلا: “الضرب لم يكن فيه قوة زائدة تستدعي طرد تافاريس ويستحق الإنذار”.