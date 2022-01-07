نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شباب الأهلي والجزيرة اليوم الجمعة 07\01\2022 والقنوات الناقلة في السوبر الإماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة شباب الأهلي والجزيرة في كأس السوبر الإماراتي، والمقرر لها اليوم الجمعة السابع من شهر يناير 2022، حيث يستضيف استاد هزاع بن زايد بنادي العين مباراة السوبر بين الجزيرة وشباب الأهلي، وذلك في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، تنتظر جماهير الساحرة المستديرة معرفة بطل النسخة الحالية الجزيرة أم شباب الأهلي، وجدير بالذكر أن البطولة بمسماها الحالي قد انطلقت في عام 2008، وكانت المباراة بين الأهلي والشباب وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليتوج بأول لقب للبطولة بمسماها الجديد.

وتتوالى بعد ذلك البطولات إلى وقتنا هذا، وهي مباراة تقام بين بطل الدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم السابق، وأكثر أندية الإمارات حصولاً على لقب السوبر الإماراتي هو نادي الأهلي، فقد حصل على اللقب أربع مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، ويأتي بعده نادي العين بثلاث بطولات، وآخر نادي حصل على اللقب الغالي هو نادي الوحدة بالفوز على نادي العين بركلات الترجيح، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني، سوف نتعرف معكم على موعد المباراة بالتفصيل والقنوات الناقلة والمعلقين.

موعد مباراة شباب الأهلي والجزيرة

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 07\01\2022، وسوف يحتضن اللقاء استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وسوف تنطلق صافرة المباراة حسب التوقيتات التالية:-

15:45:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:45:- بتوقيت القاهرة.

18:45:- بتوقيت مكة المكرمة.

19:45:- بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي في السوبر

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة والإثارة اليوم في مباراة السوبر الإماراتي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السوبر على أكثر من قناة، حيث يتم نقل المباراة على القنوات التالية:-

sharjah Sport HD – ويعلق على المباراة عبد الحميد الجسمي.

Dubai Sports 1 HD – بتعليق المعلق المتميز عبد الله السعدي.

AD SPORTS 1 HD – ويتولى التعليق على المباراة المعلق المتألق عامر عبد الله

AD SPORTS 2 HD – ويعلق على المباراة المعلق المتميز محمد الشامسي.

بطاقة المباراة