نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2022 على جميع الأقمار الصناعية CAN 2022 “مفاجأة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين ما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2022، حيث زاد البحث عنها من قبل الجميع وخاصة مشجعي المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، حيث سنتعرف معكم أعزائنا المتابعين على عدد من القنوات التي ستنقل المباريات الخاصة بمنتخباتها الوطنية، وسنتعرف معكم على القنوات المفتوحة التي ستنقل البطولة والترددات الخاصة بها في مقالنا، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

كأس الأمم الأفريقية

تستضيف دولة الكاميرون هذا العام بطولة كأس الأمم الافريقية 2022، والتي تقام كل سنتين، حيث كانت آخر بطولة لكأس الامم الافريقية 2019 والتي أقيمت في مصر، وبطولة هذا العام مؤجلة من العام الماضي، وهذا نظرا للظروف التي نعرفها جميعا.

وسيشارك 24 منتخب أفريقي في البطولة موزعين على 6 مجموعات، منها 5 منتخبات عربية، والمجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى

تضم المجموعة الأولى المنتخبات التالية:

الكاميرون.

بوركينا فاسو.

أثيوبيا.

الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية بالبطولة المنتخبات التالية:

السنغال.

غينيا.

مالاوي.

زيمبابوي.

المجموعة الثالثة

المغرب.

غانا.

جزر القمر.

الغابون.

المجموعة الرابعة

مصر.

نيجيريا.

السودان.

غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة

وتضم المنتخبات التالية:

الجزائر.

كوت ديفوار.

غينيا الاستوائية.

سيراليون.

المجموعة السادسة

وتضم المنتخبات التالية:

تونس.

مالي.

موريتانيا.

غامبيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا

وسنتابع معكم في هذا المقال بخصوص القنوات التي ستنقل البطولة، حيث يبحث يوجد العديد من القنوات التي تزعم أنها ستنقل البطولة مثل قناة النبأ وتيلي تشاد وهذا غير صحيح، ولكن من المؤكد أن تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت البطولة بشكل رسمي، وقد تحدثنا عن تردداتها على القمر أسترا في المقال قنوات بي ان سبورت الناقلة لكأس امم افريقيا 2022.

كما وأنه يوجد احتمال أن تنقل قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباريات المنتخبات العربية في البطولة، وقد تعرفنا على تردداتها بالتفصيل في مقال تردد bein sport 1&2.

ويتوقع أن تنقل قناة الجزائرية الأرضية مباريات منتخب الجزائر في البطولة وقد تعرفنا على ترددها في مقال تردد القناة الجزائرية الأرضية 2022.

تردد قنوات سبورت كلوب الناقلة لامم افريقيا

وستنقل مجموعة قنوات سبورت كلوب البلغارية بطولة كاس الامم الافريقية وكاس آسيا، والعديد من البطولات العالمية، وهي موجودة بالقمر الصناعي البلغاري، ويمكنك الاستعانة بفني لتركيب اللاقط الخاص بها في الطبق الخاص بك، على ألا يقل قطر الطبق عن 80 سم حتى تكون الأشارة قوية، والتردد كالآتي: