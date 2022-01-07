نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الصدارة أم فك العقدة.. موعد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي كأس السوبر الإماراتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزيرة وشباب الأهلي ، عشاق كرة القدم العربية والإماراتية على وجه الخصوص، على موعد يوم الجمعة 7 يناير 2022 ، مع مواجهة قوية في بطولة كأس السوبر الإماراتي 2021 ، والذي يجمع للمرة الأولى فريقا الجزيرة وشباب الأهلي ، حيث يسبق للأخير التتويج بالبطولة أكثر من مرة، فضلًا عن كونها أكثر الملقبين بها، فيما يسعى الأول لتسجيل للتتويج الأول بها، ويستضيف ستاد هزاع بن زايد بنادي العين في مدينة العين الإماراتية، أحداث القمة المرتقبة.

خلال السطور المقبلة، سنتناول بالتفاصيل كافة المعلومات و موعد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار الناديين نحو بطولة كأس السوبر الإماراتي ، علاوة على تاريخ مواجهات الجزيرة وشباب الأهلي في مختلف المنافسات والمسابقات الإماراتية.

مباراة الجزيرة وشباب الأهلي

تحت شعار “الإمارات ملتقى العالم”، تنطلق الليلة فعاليات النسخة الـ13 من بطولة كأس السوبر الإماراتي 2021 ، والذي يجمع للمرة الثانية فريقا شباب الأهلي والجزيرة .

حيث يطمح كما أسلفنا شباب الأهلي إلى تعزيز رصيده بصفته أكثر الأندية الإماراتية تتويجًا باللقب.

بينما يأمل الجزيرة في كسر نحسه بعد 4 مشاركات لم يفلح خلالها في تحقيق البطولة.

في البداية نستعرض قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإماراتي منذ انطلاقه في عام 2008:

هذا، وبلغ نادي شباب الأهلي النسخة الجديدة من بطولة كأس سوبر الخليج العربي 2021 ، بصفته بطل كأس سوبر رئيس الدولة في الإمارات في الموسم الماضي، بينما توج الأهلي بلقب دوري المحترفين الإماراتي .

وعلى ذكر بطولات السوبر العربية، فقد نجح الهلال أمس الخميس، في حسم لقب كأس السوبر السعودي في نسخته الثامنة، بعد الفوز بنتيجة (4-3) على الفيصلي، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

نادي الجزيرة

نبدأ تغطيتنا مع نادي الجزيرة الإماراتي ، والذي يطمح خلال مشاركته الخامسة في نهائي كأس السوبر الإماراتي ، في التتويج باللقب الأول.

وقد بلغ فخر أبوظبي هذه النسخة من البطولة، بعدما حقق لقب دوري الخليج الإماراتي موسم 2021/2020 ، بعد حصد 57 نقطة وصافي (36) هدفًا، متفوقًا على أقرب منافسيه فريق بني ياس بفارق 3 نقاط.

وحقق الجزيرة في هذا الموسم 17 انتصارًا، و6 تعادلات، ولكن خسر في 3 مواجهات.

أما عن تاريخه في بطولة كأس السوبر الإماراتي ، فقد شارك العنكبوت في المسابقة 4 مرات من قبل، خسر فيهم جميعًا.

الأولى جاءت في عام 2011، وخسرها أمام الوحدة بنتيجة (6-7) بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

أما الثانية فكانت في العام التالي 2012، وفيها خسر من العين بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وفي 2016 تلقى الفريق خسارته الثالثة للقب، لحساب شباب الأهلي بنتيجة (1-2).

قبل أن يتلقى رابع هزائمه في 2017 أمام الوحدة مرة أخرى، بثنائية نظيفة.

على الصعيد المحلي، يحتل نادي الجزيرة حاليًا المركز الثالث في جدول دوري الخليج العربي الإماراتي ، برصيد 20 نقطة وصافي (4) أهداف، بفارق 10 نقاط عن العين المتصدر، ونقطة واحدة عن الوحدة الوصيف.

ونجح الفريق المتوج بـ3 ألقاب في الدوري الإماراتي هذا الموسم خلال 12 جولة في تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاءين، بينما تلقى 4 هزائم.

أما على صعيد بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي ، فقد بلغ الفريق هذا الموسم دور ربع النهائي، بانتظار ملاقاة الوحدة في موعد يُحدد لاحقًا.

هذا، ويشارك نادي الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة ، بصفته بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي .

نادي شباب الأهلي

على الجانب الآخر، ومع نادي شباب الأهلي الإماراتي ، أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر الإماراتي برصيد 5 ألقاب.

ونجح فرسان فزاع في الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإماراتي 2021 ، بعدما حصد لقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، على حساب النصر، بعدما تغلب عليه في النهائي (5-4) بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وشارك الأهلي 7 مرات من قبل في كأس السوبر الإماراتي .

حيث فاز في نسخ 2008 على حساب الشباب بهدف نظيف، وفي 2013 على العين بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

كما حصد اللقب في 2014 على حساب العين مجددًا بهدف وحيد، وفي 2016 على حساب الجزيرة بنتيجة (2-1).

وكانت آخر ألقابه في 2020 بعد الفوز على الشارقة بهدف.

بينما خسر العالمي لقب البطولة مرتين.

الأولى كانت في 2009 أمام العين بنتيجة (3-5) بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي (2-2).

أما الثانية فكانت في 2019 من أمام الشارقة، بعد الخسارة بضربات الترجيح (3-4)، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الموسم الحالي، يحتل شباب الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي برصيد 20 نقطة وصافي (1) هدف.

حيث فاز الفرسان الحمر في 5 مواجهات وتعادلوا في 5 أخرى، بينما ذاقوا مرارة الخسارة مرتين.

أما على صعيد الكأس، فقد بلغ الذيب الآسيوي دور الثمانية في انتظار مواجهة الشارقة والتي يحدد لها موعد لاحقًا.

موعد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء كأس السوبر الإماراتي ، مساء الجمعة، في تمام الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت الإمارات، الساعة السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بتوقيت مصر، الرابعة إلا الربع ( 3:45 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة شباب الأهلي والجزيرة ، فقد أسند الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مهمة القيادة التحكيمية في اللقاء إلى الدولي الإماراتي سلطان عبدالرزاق المرزوقي.

تقوم قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة بنقل أحداث القمة الإماراتية، عبر قنوات AD SPORTS 1 HD و AD SPORTS 2 HD و Dubai Sports 1 HD و Sharjah Sport HD .

وحول معلق مباراة الجزيرة وشباب الأهلي ، فقد خصصت القنوات سالفة الذكر المعلقين عامر عبدالله ومحمد الشامسي وعبدالله السعدي وعبد الحميد الجسمي على الترتيب.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على كافة كواليس وتفاصيل و موعد مباراة شباب الأهلي والجزيرة والقنوات الناقلة ، وكذلك رحلة الفريقين نحو كأس السوبر الإماراتي 2021 ، علاوة على تاريخ لقاءات شباب الأهلي والجزيرة في مختلف البطولات المحلية الإماراتية.