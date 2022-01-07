موعد مباراة مصر ونيجيريا كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة مصر ونيجيريا كأس أمم إفريقيا 2021، ينتظر جماهير كرة القدم المصرية أولى مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 حين يلعب منتخب مصر ضد نيجيريا مساء يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر يناير من العام الجاري 2022، وذلك في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

مباراة مصر ونيجيريا

وتعد مباراة مصر ونيجيريا هي قمة منافسات هذه المجموعة “المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية 2021” حيث أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 منتخب مصر بجانب منتخبات: نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو، في مجموعة تعد جيدة بالنسبة للمنتخب المصري، حيث سيكون الصعود منها إلى دور الستة عشر على الورق سهلاً، خاصة في ظل إمتلاك منتخب مصر للعديد من اللاعبين على الصعيد العالمي والإفريقي، ويأتي في مقدمتهم النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني نجم نادي آرسنال، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، بجانب العديد من نجوم النادي الأهلي المصري والزمالك وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 حيث تمكن منتخب مصر من الفوز بلقب البطولة الإفريقية في سبع مناسبات سابقة، كان آخرها للجيل الذهبي لمنتخب مصر بقيادة المعلم حسن شحاته، والذي حقق لقب البطولة الإفريقية في ثلاث مرات متتالية بداية من 2006، وحتى بطولة 2021 بأنجولا، أما منتخب نيجيريا فقد تمكن من التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في ثلاث مرات كان آخرها عام 2013 بجنوب إفريقيا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وقد حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون موعد مباراة مصر ونيجيريا في إطار منافسات المجموعة الرابعة من البطولة الإفريقية، حيث ستقام المباراة أمسية الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

هذا ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS بنقل أحداث مباراة مصر ونيجيريا على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD MAX1 على أن يتولى مهمة التعليق والوصف التفصيلي على أحداث المباراة المعلق أحمد الطيب.