كأس الأمم الأفريقية 2022 موعد مباريات مصر في البطولة والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة كأس الأمم الأفريقية 2022، يترقب محبي وعشاق كرة القدم العربية والإفريقية موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2022 ولم يتبقى سوي أيام قليلة وتنطلق البطولة التي تضم منتخبات القارة السمراء بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم كرة القدم الأفريقية والعربية والعالمية ومن ضمن المنتخبات المشاركة منتخب الفراعنة والذي يعد أكثر منتخبات القارة تتويجاً للقب برصيد 7 مرات منها ثلاث مرات متتالية وفي النسخة الحالية يضم المنتخب الوطني الكثير من نجوم كرة القدم المحترفين في مختلف الدوريات وعلى رأسهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والذي يعد واحداً من أفضل اللاعبين في العالم بالإضافة إلى عدد من نجوم الدوري المصري حيث تترقب الجماهير المصرية ما سيقدمه نجوم المنتخب في نسخة البطولة القادمة التي تحمل الكثير من التحديات للمنتخب الوطني.

موعد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة مع كلاً من منتخب نيجيريا ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو وجاء موعد مباريات مصر في دور المجموعات من بطولة الأمم الأفريقية 2022 كالتالي:

يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا في أول لقاءات المنتخب بالبطولة يوم الثلاثاء المقبل والموافق 11/1/2022 وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تأتي المباراة الثانية بين منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو يوم السبت الموافق 15/1/2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يلعب منتخب مصر مع منتخب السودان يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المصري ومباريات كأس الأمم الأفريقية2022

سوف يتم نقل أحداث البطولة عبر شاشة بي إن سبورت 1 اتش دي كما أن هناك قنوات مجانية عديدة ستنقل مباريات البطولة ومنها قناة النبأ الليبية والقناة الجزائرية الأولي وعبر وجاءت تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة كالتالي:

تردد قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11096. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ:4/3.

تردد القناة الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11680. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: عمودي. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وتقام النسخة القادمة من البطولة في الكاميرون وسوف تنطلق في التاسع من شهر يناير الجاري وتستمر حتي السادس شهر من فبراير 2022.