نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول موعد مباريات مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 ، هو ما يرغب في معرفته جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية، حيث يبحث الكثير عن جدول مباريات مصر القادمة في كاس أمم إفريقيا 2022 والتي ستقام في الكاميرون للنسخة الثالثة والثلاثون، ومن خلال هذا المقال نستعرض معكم جدول موعد مباريات منتخب مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا.

جدول موعد مباريات مصر القادمة

جدول مباريات مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 ، تبدأ بطولة كاس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من يوم الأحد الموافق التاسع من شهر يناير 2022 وتستمر مباريات بطولة كاس أمم إفريقيا حتى السادس من شهر فبراير المقبل، ويستهل المنتخب المصري أولى مبارياته في مشوار البطولة عندما يواجه منتخب نيجيريا في الحادي عشر من يناير، ويود الكثير من الجماهير معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا نايل سات مجانا وعبر الأقمار.

وقد أوقعت قرعة بطولة كاس الأمم الإفريقية منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من منتخب نيجيريا ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو، وكما ذكرنا ستكون أولى مواجهات المنتخب المصري الوطني ضد منتخب نيجيريا المباراة التي ستقام يوم الحادي عشر من يناير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات مصر في كاس أمم إفريقيا 2022

من خلال ما أسفرت عنه قرعة الأمم الإفريقية فقد تم تحديد موعد مباريات مصر القادمة في كاس أمم إفريقيا 2022 والتي جاءت كالتالي: مع العالم أن التوقيت سيكون حسب ساعة القاهرة.

مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مباراة مصر والسودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022

وبعد أن تعرفنا على جدول موعد مباريات مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 ، نتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 ، فقد أعلنت قناة أون تايم سبورت أنها ستكون ضمن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا على النايل سات ، ولم نتأكد من معلومة أن القناة ستعمل على نقل جميع مباريات مصر في البطولة الإفريقية، وإلى حين أن نتأكد من ذلك سنوافيكم بالمعلومات الصحيحة على الفور.