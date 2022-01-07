نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ننشُر القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون لمتابعة ماتشات منتخب مصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عاجل:- ننشُر القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة الافريقية انطلاقة بطولة كأس الامم الافريقية التي ستعقد فى الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً يتسابقوا من أجل التتويج ببطولة كأس الامم الافريقية هذا العام التي ستبدأ رسمياً اعتباراً من اليوم التاسع من يناير عليه نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز تفاصيل ماهي القنوات التي تتولى مجريات نقل بطولة كأس الامم الافريقية التي نتابعها بشكل خاص على مدار الساعة
عاجل:- ننشُر القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022
يترقب عشرات الالاف بل مئات الالاف انطلاقة بطولة كاس الامم الافريقية فى الكاميرون المقرر على أن تقام ما بين اليوم التاسع من شهر يناير حتى اليوم السادس من فبراير، على أن يتشوق جماهير المنتخبات المشاركة فى مجريات تلك البطولة على متابعة أداء منتخباتهم، حيث سيشارك فى تلك النسخة عدد كبير من المنتخبات العربية من دول شمال افريقيا، عليه نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن القنوات المفتوحة الناقلة لمجريات تلك البطولة الأن
القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية
تم الاعلان عن مجموعة من القنوات التي تتولى مهام نقل فعاليات كأس الامم الافريقية فى الكاميرون التي جاءت على النحو التالي:-
تردد قناة يورو سبورت
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12360
الاتجاه افقي
الترميز:- 27500
تردد قناة فوكس سبورت
القمر استرا 23
التردد:- 11740
الإتجاه:- عمودي
الترميز:- 3000
تردد قناة فوكس سبورت
القمر تركسات
التردد:- 11740
الإتجاه عمودي
الترميز:- 3000
تردد قناة النبأ الليبية:-
القمر:- نايل سات
التردد:- 11096
الاتجاه افقي
الترميز:- 27500
تردد قناة تيلي تشاد:-
التردد:- 12015
الاتجاه:- راسي
معدل الترميز:- 27500
تردد قناة يورو سبورت 1
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12398
الترميز:- 27500
تردد قناة يورو سبورت
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12227
الترميز:- 27500
مجموعات كاس افريقيا
المجموعة الاولي:- الكاميرون – بوركينا فاسو- إثيوبيا- كاب فيردي
المجموعة الثانية:- السنغال- زيمبابوي- غينيا- مالاوي
المجموعة الثالثة:- المغرب- غانا- جزر القمر- الجابون
المجموعة الرابعة:- نيجيريا- مصر- السودان- غينيا بيساو
المجموعة الخامسة:- الجزائر- سيراليون- غينيا الاستوائية—كوت ديفوار
المجموعة السادس:- تونس – مالي- موريتانيا- جامبيا