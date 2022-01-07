نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ننشُر القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون لمتابعة ماتشات منتخب مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- ننشُر القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة الافريقية انطلاقة بطولة كأس الامم الافريقية التي ستعقد فى الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً يتسابقوا من أجل التتويج ببطولة كأس الامم الافريقية هذا العام التي ستبدأ رسمياً اعتباراً من اليوم التاسع من يناير عليه نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز تفاصيل ماهي القنوات التي تتولى مجريات نقل بطولة كأس الامم الافريقية التي نتابعها بشكل خاص على مدار الساعة

عاجل:- ننشُر القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022

يترقب عشرات الالاف بل مئات الالاف انطلاقة بطولة كاس الامم الافريقية فى الكاميرون المقرر على أن تقام ما بين اليوم التاسع من شهر يناير حتى اليوم السادس من فبراير، على أن يتشوق جماهير المنتخبات المشاركة فى مجريات تلك البطولة على متابعة أداء منتخباتهم، حيث سيشارك فى تلك النسخة عدد كبير من المنتخبات العربية من دول شمال افريقيا، عليه نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن القنوات المفتوحة الناقلة لمجريات تلك البطولة الأن

القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية

تم الاعلان عن مجموعة من القنوات التي تتولى مهام نقل فعاليات كأس الامم الافريقية فى الكاميرون التي جاءت على النحو التالي:-

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

مجموعات كاس افريقيا

المجموعة الاولي:- الكاميرون – بوركينا فاسو- إثيوبيا- كاب فيردي

المجموعة الثانية:- السنغال- زيمبابوي- غينيا- مالاوي

المجموعة الثالثة:- المغرب- غانا- جزر القمر- الجابون

المجموعة الرابعة:- نيجيريا- مصر- السودان- غينيا بيساو

المجموعة الخامسة:- الجزائر- سيراليون- غينيا الاستوائية—كوت ديفوار

المجموعة السادس:- تونس – مالي- موريتانيا- جامبيا