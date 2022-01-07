موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 وجدول مباريات البطولة بالكامل

موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 كرة القدم هي اللعبة الشعبية في العالم ويعشقها الكبار والصغار، في هذا الشهر حيث أنه تم تحديد انطلاق موعد كأس أفريقيا لعام 2022، والذي يقام في الكاميرون، ولهذا السبب يسأل لكثير من الأشخاص عن الأمر، ويضم 24 منتخباً للمشاركة في البطولة، وقد طرح الاتحاد الإفريقي عن موعد مباريات بطولة كأس أفريقيا، في هذا المقال نسرد لكم مواعيد المباريات في البطولة.

موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا بداية من 9-1-2022 إلى 6-2-2022، وسوف يكون هناك 6 مجموعات تضم 4 منتخبات في كل مجموعة حيث يقابل كل منتخب خصمه مرة واحدة ومن ثم يتأهل المنتخب الذي تصدر المجموعة والمنتخب الوصيف للمجموعة، فيما يلي نطرح لكم موعد مباريات في بطولة كأس أفريقيا لعام 2022.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكامل

تبحث جماهير القارة الأفريقية وبالأخص الدول العربية المشاركة في بطولة كاس أمم أفريقيا عن مواعيد المباريات الخاصة بفرقهم من اجل متابعة حصريا في مواعيدها المخصصة والتي اعلنها الدولة المنظمة للبطولة الكاميرون ، نوفر إليكم الجدول بالكامل لجميع مباريات كاس أمم أفريقيا 2022