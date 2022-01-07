نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 وجدول مباريات البطولة بالكامل في المقال التالي
موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 كرة القدم هي اللعبة الشعبية في العالم ويعشقها الكبار والصغار، في هذا الشهر حيث أنه تم تحديد انطلاق موعد كأس أفريقيا لعام 2022، والذي يقام في الكاميرون، ولهذا السبب يسأل لكثير من الأشخاص عن الأمر، ويضم 24 منتخباً للمشاركة في البطولة، وقد طرح الاتحاد الإفريقي عن موعد مباريات بطولة كأس أفريقيا، في هذا المقال نسرد لكم مواعيد المباريات في البطولة.
موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2022
تقام بطولة كأس أمم أفريقيا بداية من 9-1-2022 إلى 6-2-2022، وسوف يكون هناك 6 مجموعات تضم 4 منتخبات في كل مجموعة حيث يقابل كل منتخب خصمه مرة واحدة ومن ثم يتأهل المنتخب الذي تصدر المجموعة والمنتخب الوصيف للمجموعة، فيما يلي نطرح لكم موعد مباريات في بطولة كأس أفريقيا لعام 2022.
جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكامل
تبحث جماهير القارة الأفريقية وبالأخص الدول العربية المشاركة في بطولة كاس أمم أفريقيا عن مواعيد المباريات الخاصة بفرقهم من اجل متابعة حصريا في مواعيدها المخصصة والتي اعلنها الدولة المنظمة للبطولة الكاميرون ، نوفر إليكم الجدول بالكامل لجميع مباريات كاس أمم أفريقيا 2022
- المبارة الأولى تجمع كل من منتخب الكاميرون/ بوركينا فاسو يوم 9 يناير.
- اثيوبيا / كاب فيردى وذلك في نفس اليوم 9 يناير.
- السنغال / زيمبابوي يوم 10 يناير.
- المغرب / غانا يوم 10 يناير.
- غنيا / مالاوي أيضاً في يوم 10 يناير.
- الجابون / جزر القمر في نفس اليوم 10 يناير.
- الجزائر / سيراليون في يوم 11 يناير.
- نيجيريا / مصر في نفس اليوم 11 يناير.
- السودان / غينيا بيساو يوم 11 يناير.
- تونس / مالي يوم 12 يناير.
- موريتانيا / جامبيا يوم 12 يناير
- غينيا الأستوائية / كوت ديفوار يوم 12 يناير.
- كاب فيردي / بوركينا فاسو يوم 13 يناير.
- الكاميرون / اثيوبيا يوم 13 يناير.
- السنغال / غينيا يوم 14 يناير.
- المغرب / جزر القمر يوم 14 يناير.
- مالاوي / زيمبابوي يوم 14 يناير.
- الجابون / غانا يوم 14 يناير.
- السودان / نيجيريا يوم 15 يناير.
- مصر / غينيا بيساو يوم 15 يناير.
- زامبيا / مالي يوم 16 يناير.
- كوت ديفوار / سيراليون يوم 16 يناير.
- تونس / موريتانيا يوم 16 يناير.
- الجزائر / غينيا الأستوائية يوم 16 يناير.
- كاب فيردي / الكاميرون يوم 17 يناير.
- بوركينا فاسو / اثيوبيا يوم 17 يناير.
- زيمبابوي / غينيا يوم 18 يناير.
- مالاوي / السنغال يوم 18 يناير.
- المغرب / الجابون يوم 18 يناير.
- غانا / جزر القمر 18 يناير.
- مصر / السودان يوم 19 يناير.
- غينيا بيساو / نيجيريا يوم 19 يناير.
- سيراليون / غينيا الأستوائية يوم 20 يناير.
- الجزائر / كوت ديفوار يوم 20 يناير.
- زامبيا / تونس يوم 20 يناير.
- مالي / موريتانيا يوم 20 يناير.
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