نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “live” موعد مباراة النصر وضمك في الدوري 08/01/2022 | ترقب نتيجة مباراة ضمك والنصر اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير العالمي موعد مباراة النصر وضمك، في إطار مباريات الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة السادسة عشر، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة المعلومات عن تلك الموقعة الهامة، التي يسعى كلا الفريقين لفض الاشتباك بينهما والانفراد بالمركز الثالث، فكلا الفريقين يتشاركان في عدد النقاط وهو الرقم 26 نقطة، ولكن النصر يتقدم على ضمك بعدد الأهداف، اللقاء المرتقب يستضيفه ملعب نادي ضمك في مدينة بريدة، أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع.

يدخل الفريقين اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وكان النصر قد فاز في الدور الأول بنتيجة كبيرة على ضمك وفاز 4-1، ومباراة اليوم تنقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ويدخل النصر اللقاء الذي يحمل الرقم 7 بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حقق الفوز في 3 بينما فريق ضمك فاز في لقاء وحيد، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل النصر 15 هدف في شباك ضمك، بينما سجل ضمك 9 أهداف في شباك النصر.

موعد مباراة النصر وضمك اليوم

12.50 : ظهراً بالتوقيت العالمي جرينتش.

13.50 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

14.50 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

15.50 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

16.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

القناة الناقلة المباراة والمعلق

أعلنت إدارة قنوات ssc أن لقاء النصر وضمك اليوم في الدوري، سوف يذاع عبر شاشة قناة ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق عبد الله الحربي، كما تنقل نفس القناة المباراة عبر الصيغة sd العادية.

ترتيب جدول الدوري قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 10 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 13 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 14 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

التشكيل المتوقع للنصر ضد ضمك اليوم

حراسة المرمى : وليد عبد الله.

خط الدفاع : منصور الشمري، فونيس موري، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

منتصف الملعب : أنسيلمو دي مورايس، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى.

الهجوم : تاليسكا، عبد الفتاح أدم، خالد الغنام.

بطاقة المباراة