نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون لمتابعة المباراة الافتتاحية 9/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون لمتابعة المباراة الافتتاحية 9/1/2022 نتابعها مع حضراتكم الان على مستوى جميع الاقمار الصناعية التي ستخصص على نقل مجريات تلك البطولة التي ستقام بالكاميرون بمشاركة نحو 24 منتخب عربياً وكذلك افريقيا، على ان يتزايد حالياً مصدر اهتمامات عدد كبير من سكان أفريقيا حول التعرف على مجريات تفاصيل القنوات التي ستخصص خصيصاً لنقل مجريات تلك البطولة التي نعرضها الآن أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان تردد القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية 2022

يتزايد ترقب عدد كبير من الجماهير العربية حول بطولة كأس الامم الافريقية المقرر اقامتها فى الكاميرون مابين اليوم التاسع من يناير حتى اليوم السادس من فبراير، على أن يتزايد مؤشرات البحث على جوجل من أجل متابعة مجريات تلك البطولة عبر القنوات التي أعلنت على نقلها مجريات تلك البطولة بجانب قناة بى ان سبورت الناقل الحصري لبطولة الامم الافريقية، حيث تم الكشف عن مجموعة من القنوات ستتولي نقل مجريات تلك البطولة بالمجان على نحو مجموعة من الترددات نستعرضها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز عبر الفقرة التالية

تنزيل تردد القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية

نتابع سوياً الان ترددات القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية فى الكاميرون التي جاءت على النحو التالي:-

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

مجموعات كاس افريقيا

المجموعة الاولي:- الكاميرون – بوركينا فاسو- إثيوبيا- كاب فيردي

المجموعة الثانية:- السنغال- زيمبابوي- غينيا- مالاوي

المجموعة الثالثة:- المغرب- غانا- جزر القمر- الجابون

المجموعة الرابعة:- نيجيريا- مصر- السودان- غينيا بيساو

المجموعة الخامسة:- الجزائر- سيراليون- غينيا الاستوائية—كوت ديفوار

المجموعة السادس:- تونس – مالي- موريتانيا- جامبيا